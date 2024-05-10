Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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Asgari ücret zammına KAPIYI KAPATTI

MERKEZ Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e yükseldiğini duyurdu.

Ekonomist Aziz Çelik, Karahan'ın açıkladığı enflasyon raporunda ki "ilave ücret güncellemesi olmamasının reel birim ücretler kanalıyla dezenflasyon sürecini destekleyeceği değerlendirilmektedir" cümlesine dikkat çekti.

Çelik, "Merkez Bankası 'enflasyonu düşürmek için temmuzda asgari ücrete zam yapılmasın' demek istiyor" dedi.

Milyonlarca vatandaşın gündemindeki ara zam için geri sayım devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında yaptığı konuşmada, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e yükseldiğini duyurdu. Böylelikle, ilk enflasyon raporunda belirtilen yüzde 36lik tahmine göre 2 puanlık bir artış kaydedildi.

Karahan, fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerini yakından takip ettiklerini vurguladı. Ayrıca, enflasyonun hedeflenen seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşlarını korumaya kararlı olduklarını belirtti.

Enflasyon 2025 sonu beklentisi yüzde 14, 2026 yüzde 9 olarak açıklayan Karahan, verileri yakından takip ettiklerini belirterek enflasyonun hedeflenen seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşlarını korumaya kararlı olduklarını söyledi. Karahan, "Enflasyonun zirveyi mayısta yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz" dedi.

Karahan, TCMB'nin asgari ücret zammı konusunda bir tavsiye vermediğini belirterek "Ücretlerin yüksek enflasyonda erimesi söz konusu. Yapmamız gereken fiyat istikrarını sağlamak. Böylece kalıcı refah artışı olacak" diye konuştu.

Karahan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Merkez Bankamızın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz.

Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerinde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Küresel büyümede 2024 yılında sınırlı bir artış öngörülmektedir Emtia fiyatlarında son dönemde genele yayılan bir artış gözlenmektedir.

Jeopolitik gerilimlerle değerli metallerin fiyatları yükselmiştir. Jeopolitik gelişmeler ve sıkı politika öne çıkan küresel risk faktörleridir. Küresel enflasyon hedeflerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir, merkez bankaları parasal sıkılığı korumaktadır."