Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Saray’ın 1 dakikada yaptığı harcama 2 asgari ücreti aştı

CHP’li Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın nisan ayı harcamasının geçen yılın aynı ayına göre 8 katına çıktığını belirterek, “Saray 1 ayda 1 milyar 603 milyon 986 bin lira harcadı. Sarayın 1 dakikalık harcaması 2 asgari ücretlinin maaşını aştı, 4 emekli maaşına da denk” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, AKP iktidarın kamuda tasarruf paketi hazırlamasına karşın, tasarruf tedbirlerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kapısından geçmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'nın nisan ayı harcamalarının geçen yılın nisan ayına göre 8 kat arttığına dikkat çeken CHP’li Bulut geçtiğimiz yıl nisan ayında 198 milyon 560 bin lira harcayan sarayın bu yılın aynı ayında 1 milyar 603 milyon 986 bin lira harcadığını belirtti.

Bulut, “Sarayın günlük harcaması 53 milyon 466 bin, saatlik harcaması 2 milyon 227 bin, dakikalık harcaması 37 bin 129 lira oldu” ifadelerini kullandı.

Tasarruf tedbirleri kapsamında devlet memurlarının servis ve lojmandan mahrum bırakıldığını hatırlatan CHP’li Bulut açıklamalarını “Emekliye ‘kaynak yok’ diyen saray bol keseden harcamaya devam ediyor. Kamuda tasarruf Saray’ın kapısından bugüne kadar içeri giremedi. Korumalar, lüks araçlar, konvoylar derken Saray’ın milletin sırtına bindirdiği yük her geçen gün artıyor.

Enflasyon karşısında maaşlar kuşa dönmüşken, 10 bin TL sefalet ücretine mahkum ettiği emekliden sabır ve dua isteyen, asgari ücrete ara zammı çok gören saraya para dayanmıyor. Vatandaş bırakın ayın sonunu ortasını bile getiremiyor. Maaş cebe girmeden kiraya, faturalara, mutfak masraflarına gidiyor” ifadeleriyle sürdürdü.

CHP’li Bulut şöyle devam etti: “Kamuda tasarrufun başını saray çekmezse, istisna tutulursa hiçbir kurum söz konusu genelgeye uymaz. Memurun lojmanından, servisinden kesinti yapmak yerine kemer sıkmaya saraydan başlanmalıdır.”

(ANKA)