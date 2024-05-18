Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Gençlerin YÜZDE 22,5’i ne eğitimde ne istihdamda

TÜİK’in 2023 İstatistiklerle Gençlik araştırması Türkiye’deki genç nüfusunun beşte birinden fazlasının hem çalışmadığını hem de eğitim almadığını ortaya koydu. Türkiye’deki 15-24 yaş arasındaki toplam 12 milyon 872 bin gencin yüzde 22,5’i ne istihdamda ne de eğitimde görünüyor.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi açıkladığı veriler, Türk gençliğinin içinde bulunduğu gerçeği gözler önüne serdi.

TÜİK’in “İstatistiklerle Gençlik 2023” araştırmasına göre, nüfusun yüzde 15,1’ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 872 bin 39 kişi olarak hesaplanırken, bunun yüzde 51,3’ü genç erkek, yüzde 48,7’si ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun yüzde 20,8’ini oluştururken bu oran 2013 yılında yüzde 16,6 ve 2023 yılında yüzde 15,1’e düştü.

Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, gençlerde iş gücüne katılma oranı, 2022 yılında yüzde 43,8 iken 2023 yılında yüzde 45,6 oldu. Gençlerde işsizlik oranı, 2022 yılında yüzde 19,4 iken 2023’te yüzde 17,4 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik oranı 2022 yılında yüzde 16,4 iken 2023 yılında yüzde 14,3, genç kadınlarda ise bu oran 2022 yılında yüzde 25,2 iken 2023 yılında yüzde 23,2 olarak gerçekleşti. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2022 yılında yüzde 24,2 iken 2023 yılında yüzde 22,5 düzeyinde gerçekleşti.

Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2022 yılında yüzde 16,4 iken 2023 yılında yüzde 15,6, genç kadınlarda ise bu oran 2022 yılında yüzde 32,3 iken 2023 yılında yüzde 29,8 oldu. 2023 yılımda gençlerin yüzde 13,6’sının tarım sektöründe, yüzde 31,1’inin sanayi sektöründe, yüzde 55,3’ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı tespit edildi.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2023 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 54,0 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissedenlerin oranı yüzde 33,3, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 12,7 oldu.

TÜİK’in 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerine göre ise, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,1 puanlık artışla yüzde 25 oldu.

Böylece, 2021 verilerine bakıldığında son üç yılın en yüksek işsizlik oranı görüldü. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,7 olarak tahmin edildi.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 30 bin kişi artarak 3 milyon 105 bin kişi oldu.

Genç İşsizler Platformu da “İş bulma ümidini yitirenler ve önceki başvurularında yanıt bekleyip yeni iş başvuru yapmayanların dahil edildiği genç işsizlik gederek büyüyor.

Her 4 gençten en az 1’i resmen işsiz. 1 yıldan uzun süredir iş arayan üniversite mezun sayısı 207 bin. Yeni mezunların iş bulamadığı dönemlerde KYK kredi borçları yüksek faiz nedeniyle her geçen gün artıyor” açıklaması yaptı.

Kadir OK