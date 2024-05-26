Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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FEDAKÂRLIĞI ASGARİ ÜCRETLİ YAPIYOR, SİYASETTE TIK YOK!

Ekonomist Prof. Dr. Kamil Yılmaz, "11 trilyonluk bütçede 100 milyar lira azalttım dersen, böyle kemer sıkma olmaz. İnsanlar isyan ediyor, programa inanmıyor" dedi.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, "11,1 trilyonluk bütçe harcaması var. Bunun 100 milyarını azalttım. Bakın tasarruf yaptım' diyorsunuz. Böyle kemer sıkma olmaz. Fedakarlığı asgari ücretli yapıyor, emekli yani dar gelirli yapıyor ama üst gelir gruplarında siyasette fedakârlık yok. O zaman insanlar isyan ediyor, programa inanmıyor" dedi. Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmek için elinden geleni yaptığının altını çizen Prof. Dr. Kamil Yılmaz, "Hükümetin daha fazla yapması gereken şeyler var. Bakan Şimşek öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arada gözüküyor ama ben hükümetin ne kadar sahiplendiği konusunda hiç emin değilim" diye konuştu. Prof. Dr. Yılmaz, ekonomi TV’de şunları söyledi: "Yabancı bankalardan Türkiye'ye dair olumlu açıklamalar, beklentiler, fazla önden ve fazla şevkli gibi geliyor. Aslında bizim biraz daha yolumuz var. Enflasyon verileri, gelen haftalık veriler iyileşmenin biraz daha gecikmeli etkilerini gösteriyor. Ekonomimizdeki bozulmalar çok ciddi boyutlardaydı. Her gün bir makro ihtiyati tedbirle birlikte düğüm oluşan bir bankacılık sistemi, gerçekten çözümlenemeyen bir para politikası kur, enflasyon, ilişkimiz vardı. Dolayısıyla bu kadar hız bir bozulma yaratabilecek bir yeni ekonomi modelini başka bir yeni ekonomi modeliyle değiştirmek hem kolay değil hem de kısa zamanda bunun etkilerini görmek çok da olası değil. Aslında 2024 yılı, geçmiş ekonomi politikalarının attığı düğümleri çözmek için bir geçiş aşaması. Piyasalar hep beklenti satın alıyor ve beklenti de olumlu yönde. Olumlu senaryo var. Bakan Mehmet Şimşek yaptığı açıklamalarla beklentinin düşmesine izin vermiyor ve bence bu çok güzel bir ortam oluşturuyor.

Yurtdışından olumlu açıklamalar geliyor. Ama yabancı yatırımcı geliyor mu? Arkaya dönüp baktığımızda yabancı çok da gelmiyor. Kısa vadeli al-sat yapan yabancının geldiğini görüyoruz ama büyük fonların geldiğini, kademe kademe likit tarafta hacimli tarafta gelişler görmüyoruz. Kısa bir süre sonra bunları görecek miyiz? Hayır. Ocak ayından bu yana gördüğümüz yabana alımlarının gücü ne kadar? Bizi nereden nereye götürdü? TL bazında baktığımız zaman Borsa İstanbul'a girişlerinin okluğunu gördük. Yurtdışı yerleşiklerde sadece şubat ayında bir çıkış oldu. Geçen hafta çok küçük de olsa bir çıkışın olduğunu gördük ama şu anda yaşadığımız aslında rekoru hareketin nedenini biraz daha anlamakta fayda var. Geçen gün yaşanan hacimli yükselişin, rekor hacimli kırılmanın gerçekten yabancı alışından mı ya da farklı bir beklentinin oluştuğundan dolayı mı yoksa Yapı Kredi paylarının satışına ilişkin haberlerden kaynaklı mı olduğuna bakmak gerekiyor. Hareketin banka ve holdingler tarafında olduğunu görüyoruz. Bankalar zaten çok uzun zamandır beklentiyi satın alan tarafta. Bu güzel ve böyle olmaya biraz daha devam edecek. Biz şu anda çok kıymetli bir dönemdeyiz. Neyse ki, 2024 yılının sadece birinci çeyrek bilançolanını alıyoruz. Aynı zamanda 2023 yılı dördüncü çeyrek bilançoları da vardı. Bir ona bir diğerine bakıyorduk. Bizim kafamız da çok karışmıştı."