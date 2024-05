Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetli çıktı

İktidar vaadini açıkladı 15 maddelik çağrı yaptı

Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen Büyük emekli mitingi’ne katılanlara “31 Mart’ta sarı kart gösterdiğiniz iktidara ilk sandıkta kırmızı kart gösterin” diye seslenen CHP lideri Özel, iktidara ise “Elinizi emeklinin, yoksulun cebinden çekin” diye çıkıştı ve 15 maddelik çözüm önerisi sürdü.

CHP geçtiğimiz hafta atanmayan on binlerce öğretmenin sesini duyurmak için İstanbul Saraçhane’de gerçekleştirilen Büyük Eğitim Mitingi’nin ardından dün de Ankara Tandoğan Meydanı’nda emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla “Büyük Emekli Mitingi” düzenledi.

Farklı şehirlerden gelerek sabah erken saatlerden itibaren meydanı doldurmaya başlayan emekliler, taleplerini dile getiren sloganlar attı. Katılımcıların ellerinde “Emekliler için zordur geçim, Özgür Özel acele seçim”, “Onurlu yaşam hakça paylaşım”, “İnsanca hakça bir yaşam için”, “Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı”, “Biz torunlarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız ya siz”, “Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz” yazılı döviz ve pankartlar taşıdığı mitinge, DİSK Emekli-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşunun üyeleri de katıldı.

Miting meydanına kurulan sahneye, “Onurlu yaşam, hakça paylaşım” sloganı asıldı. Mitinge emeklilerin yanı sıra, dul ve yetim aylığıyla yaşamını sürdürmeye çalışanlar, iş göremezlik geliriyle yaşamaya çalışanlar, staj mağdurları ve tazminat mağdurları subay ve astsubaylar da katıldı. Alanın tıka basa dolu olduğu görüldü.

Mitingin açılış konuşmasını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer yaptı. Taşcıer, dayatılan sefalet düzenine karşı hakkın ve emeğin yolunda yürüyen 16 milyon emekliye teşekkür etti.

Tatilde olması gereken emeklilerin İŞKUR’un kapısında bekletildiğini kaydeden Taşcıer emeklilere, “Ülke kaynaklarından hak ettiğiniz payı almak yerine ucuzluk kuyruklarında bekletiliyorsunuz” diye seslendi. İktidarın emeklilerin sırtında yük olduğunu ifade eden Taşcıer, “Sesiniz olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Emekli temsilcilerinin ardından Kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı. Konuşmasına, “Ömrünü ülkeye adayan, yıllarca alın teki döken” emeklileri selamlayarak başlayan Özel, “Bu meydan Türkiye’nin en kalabalık, en büyük, Türkiye’nin en büyük korosu, emekliler korosu. Dinleyin bakın, dünyanın en acıklı şarkısını nasıl söylüyorlar. Emekliler elini kaldırsın” dedi.

“Kaç para maaş alıyorsunuz” sorusuna meydandan yükselen “10 bin lira” sesleri üzerine Özel, şunları söyledi: “İşte dünyanın en büyük korosunun söylediği en acıklı şarkıdır bu. Biz defalarca dile getirdik, anlattık ve dedik ki emeklinin sorununu çözmezseniz bundan sonra meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir. Türkiye’nin dört bir yanından, yedi bölgesinden 81 ilinden gelen emekliler burada. Bu sesi ya duyacaklar ya da söz verdiğim gibi durmayacağım, susmayacağım ve sizin sesinizi mutlaka bütün Türkiye’ye duyuracağım, hakkınızı söke söke alacağım.

Emekli maaşları yeni bir travmayı ve yaklaşan felaketi gösteriyordu. 19 Ocak günü, CHP’nin Genel Merkezi’nde 600 kişilik salonda bin kişi beraberdir. Hep beraber konuştuk, dertleştik, sözleştik. O gün sizlere söz verdim. O gün sizlere, elime mikrofonu aldığım her platformda bu haksızlığı dile getireceğimi söyledim. Emeklilerin derdini, sorunu dile getirdim. Biz o meydanlarda sizlerle birlikte hep beraber Türkiye İttifakı’nı kurduk. İlk önce sizler azdınız, hanginiz buradasınız diye sordum. İlk başta emekliler azdı, biz anlattık, siz geldiniz ve kendi meselenize sahip çıktınız. Gün oldu, bizim mitinglerimiz emekli mitinglerine dönüştü” dedi.

İktidar 2024 yılını emekli yılı ilan ittiğini hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

“Bu yıl, 2024 yılında 1 Ocak’ta verilecek maaşı en düşük emekli maaşını 10 bin TL olarak belirlediler. Alman Başbakanı ile konuşuyorum, Türkiye’de emekli maaşı 270 Euro diyorum, ‘2 bin 700 olmasın’ diyor. Yanlış tercüme zannediliyor. Sizleri bu ücrete mahkum edenlere yazıklar olsun. Ben emekli bir anne babanın evladıyım. Onlar bugün Manisa’da ekran başında. Eşimin annesi babası bu meydanda. Biz, dört emeklinin evladıyız. O emekliler eskiden emekli olduklarında ev alabiliyorlardı emekli ikramiyesi ile. Sonra ev alamıyorlardı, arabaya düştü. Şimdi yılların emeğine bir motosiklet parası emekli ikramiyesi verenlere yazıklar olsun.

Emekli açım diyor, bu ‘Git KYK yurdunda tatil yap’ diyor. Buradan tut ki tüm kapasite kullanıldı, sadece 250 emekliden biri gidebilir ama hiçbiri gidemez. Verdiğiniz parayla ev kirası verirsen aç kalırsın, karnını doyurursan sokakta kalırsın. Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Sizinle hiç uğraşmasa, size hiç ilişmese bugün 26 bin TL emekli maaşı alacaktınız. Bu emekliyi 26 bin TL’den 10 bin TL’ye düşürenlerden hesap soracağım. Bu iktidar geldiği gün en düşük emekli maaşı sekiz çeyrek altın alıyordu. Şimdi 10 bin TL, iki buçuk çeyrek altın almıyor. Yani her emeklinin, her birinizin çantasından her ay beş buçuk çeyrek altını çalan bir düzen var.

Emekliyi bu hale getirenlerden 31 Mart’ta hesap sordunuz, sesiniz duymazlarsa hesabın büyüğünü ilk sandıkta soracaksınız. Emeklilerin dışında bir de emekli olamayanlar var burada. Staj ve çıraklık mağdurları da burada. Mavi bereleriyle hepimiz için canını ortaya koyan emekli astsubaylar var. Astsubaylar emekli olamıyor. Çocuk okuyor, ev kira, emekli olunca maaş yarıya düşüyor. O maaşla geçinemeyeceği için emekli olamıyor. Olduğunda da sefalete sürükleniyor. Toplam 16 milyon emekli, 32 milyon çalışan, 48 milyon kişiye ödenen para, bütçede faize ödenenden çok az. Emeklilerin toplam aylıkları milli gelirin sadece yüzde 5’ine karşılık geliyor. Birileri hem EYT’lileri, ‘Vallahi yapmam’ derken seçimin gittiğini görünce emekli ettiler ama o emeklilerin maaşını mevcut emeklilere ödettiler.

Her türlü ekonomik krizde, her türlü kemer sıkmada herkesin aklına emekliler geliyor, emekçiler, yoksullar, garibanlar geliyor. Güya IMF ile çalışmıyorlar. IMF olsa, ‘Emekliye zam verme’ der, vermiyorlar. ‘Öğretmeni atama’ der, atamıyorlar. Kemeri yoksula sıktırıyorlar. Başımızda bir gulyabani var. IMF değil ama IMF’nin hayaleti aramızda dolaşıyor. Mehmet Şimşek, beni dinle. Bu gulyabanini al, Saray’a götür. Artık emeklinin yakasından insin, birazcık da zenginden alsın.”

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslendi. “Sayın Erdoğan’a, Sayın Bahçeli’ye bir çağrıda bulunuyorum. 15 madde, 15’ini yapacağız, el birliğiyle yapacağız. Bu meydanın yüzünü güldüreceğiz. Var mısınız? Başlıyorum” diyen Özel, emeklilerin sorunlarını çözümüne ilişkin maddeleri şöyle sıraladı:

En düşük emekli aylığı hiçbir dönemde asgari ücretten az olamayacağını yasal düzenlemeye bağlayalım.

Prim düzenleme katsayısı aylık bağlama oranı, aylıkların alt sınırını hakkaniyetle ölçüde artıralım.

İntibak yasası çıkararak 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası ayrımları ortada kaldıralım.

Emeklilerimize ciddi yük oluşturan ilaç katılım paylarını fiyat farklarını muayene ücretlerini mutlaka artık ortadan kaldıralım.

Emeklinin ortezlerinden protezlerine ayağını kaybetmiş bu vatan için çalışırken, protezi var eskimiş verdikleri para olması gerekenin 30’da 1’i; ortezde protezde en iyisi emekliye hemen ödenmeli.

Emeklilere sendikal örgütlenme hakkı tanınmalı.

Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalı.

Kurumların özel sandıklarından emekli olanlar banka gibi kuruluşlar, özel bankaların kendi sandıklarından emekli olanları bayram ikramiyeleri eşitlenmeli, ilaç katkı payları düşürülmeli. Onlara promosyon ödemesi yapılmalı.

Emekliler için emekli kart çıkarılmalı.

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yüzde 25 ile 40 arasında indirim yapılmalı.

Emeklilikte kademe bekleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının emekli askerlerin sorunları çözülmeli.

65 yaş üstü ulaşım sorunu asla bir daha hiçbir emeklimizi rencide etmeyecek şekilde şoför esnafını da düşünerek onları karşı karşıya bırakmadan kanun yoluyla devlet eliyle devletin cebinden çözülmeli.

Çalışmak zorunda kalan emeklilerden SGK destek uygulaması kesintisi bitirilmeli.

Emeklilerin kredi ve kredi kartı borçları bir defaya mahsus bütün faizleri silinerek 5 yıla bölünmeli, bu kamburdan emekliler kurtarılmalı.

Vergide adalet mutlaka sağlanmalı, dolaylı vergi kademeli olarak sıfırlanmalı.

“CHP iktidarının ilk seçim vaadini açıklıyorum” diyen Özel, “Bir an önce yasal düzenlemeler tamamlanıp emekli maaşı ilk önce asgari ücrete, 2 yıl sonra da 1,5 asgari ücrete çıkarılacak” sözünü verdi.

