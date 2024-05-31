Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Avrupa’nın göçmen kampı Ruanda’dan turist (!) geliyor

İngiltere’nin topraklarındaki Afrikalı kaçakları gönderdiği Ruanda ile AKP iktidarının yaptığı anlaşmanın sonuçları ortaya çıkıyor. Avrupa’nın göçmen kampı Ruanda’dan İstanbul’a bu hafta sonu 5 uçak dolusu turistin (!) geleceği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 4 milletlerarası anlaşma, 29 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu ülkelere arasında Orta Afrika ülkesi Ruanda da yer alıyor.

24 Haziran 2019’da Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar beraberinde birçok soru işaretini de getirdi.

Anlaşmada Türkiye ve Ruanda eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkelerine bağlı kalarak kendi yetki sınırları içerisinde turizm alanında işbirliğinin artırılması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

26 bin 338 kilometrekarelik alanı ile neredeyse Erzurum’la eşit bir yüz ölçüme sahip olan Ruanda buna karşın 15 milyonluk bir nüfusa sahip. Fakir bir ülke olan Ruanda’da demiryolu yok, asfalt karayolu ise yok denecek kadar az. Denize de kıyısı olmayan Ruanda yıllarca iç savaş ve katliamlarla gündeme gelmiş bir ülke.

15 milyonluk nüfusun büyük bölümünü de Tanzanya ve Uganda’dan gelen mülteciler oluşturuyor.

Ruanda ile ilgili en önemli gelişme ise İngiltere ile yaptığı anlaşma. İngiltere, topraklarındaki Afrikalı mültecileri geri göndermek için Ruanda ile geri kabul anlaşması yaptı.

İngiltere, 10 bin kilometre uzaklıktaki Ruanda ile yaptığı göç anlaşmasının ardından “uluslararası yükümlülüklerini başka ülkelerin üzerine yıkmakla” eleştirilirken anlaşma kapsamında ilk kafile 1 Mayıs 2024’te İngiltere’den Ruanda’ya gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla resmileşen Ruanda ile yapılan anlaşma “Türkiye’nin bu ülkeden turizmde ne gibi beklentisi olabilir?” soruları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Vatandaşlar “İngiltere’nin Ruanda’ya düzensiz göçmenleri göndermeye başlamasından sadece 1 ay sonra Ruanda ile Türkiye arasında yapılan bu anlaşma manidar değil mi?

Türkiye -şimdilik- Ruanda’ya vize uyguluyor, acaba bu anlaşma sonrası Ruanda’ya vize kalkacak mı? Yahut elektronik vize uygulamasına mı dahil edilecek?” sorularına yanıt ararken Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı’ndan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Ruanda’dan İstanbul’a uçak biletinin de yer aldığı paylaşımda “Ruanda ile yapılan anlaşma sonrası, Türk Hava Yolları’nda (THY) Ruanda-İstanbul arası bilet bulmak zorlaştı. Sadece bu pazar, 5 uçak dolusu Ruandalı İstanbul’a gelecek” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi