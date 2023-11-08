Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Yeniçağ Gazetesi bugün "Gençliğini kaybeden geleceğini kaybeder" başlığıyla çıktı

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Suçlu çocuk sayısında ‘eyvah’ dedirten artış!

En büyük varlığımız, geleceğimiz olan çocuklar için tehlike çanları çalıyor. 2022’de 295 bin çocuk suça sürüklendi, 91 bin çocuk mahkemelerde yargılanırken, bin 979’u ‘ağır ceza’ da mahkum oldu! Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP’li Gürer, “Suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış istatistiki verilerle de ortaya çıktı. Acilen Meclis araştırması açılmalı. Konu detaylarıyla irdelenip, çözüm önerileri sunulmalı” çağrısını yaptı


CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, suça sürüklenen çocuk sayısındaki artışı, TBMM Başkanlığına sunduğu Araştırma Önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. 2017 ile 2022 yılları arasında çocuk ağır ceza dosyalarında yaşanan yüzde 62 oranındaki artışın, sorunun vahametini gözler önüne serdiğine dikkat çeken CHP’li Gürer, “Çocukların karıştığı suç sayısındaki artış, bu sorunun daha geniş perspektiften ele alınmasına zorunlu kılıyor. Suça sürüklenen çocuklar konusu, son yıllarda Türkiye’de büyüyen bir sorun haline gelmiştir. 2022 yılında gelen dosya sayısının toplamda 91 bin 619 olduğu bu verilerle kesin birşekilde ortaya çıkmıştır” dedi.

Gelen dosya ve yıl içinde açılan dosya sayılarının sürekli artış göstermesinin, bu sorunun ne kadar yaygın olduğunu gözler önene serdiğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2017 yılında çocuk ağır ceza mahkemelerine gelen dosya sayısının 6 bin 600 olduğu, ancak 2022 yılına gelindiğinde bu sayının yüzde 53 oranında artarak 10 bin 105’e yükseldiği dikkat çekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

2017 yılında çocuk ceza mahkemelerinde açılan dosya sayısı 40 bin 505 iken, 2022 yılında bu rakamın yüzde 13 artışla 45 bin 718’e yükselmesinin, sorunun boyutunu gözler önüne serdiğini kaydeden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2022 yılında, çocuk ağır ceza ve çocuk ceza mahkemelerine gelen toplam dosya sayısının 91 bin 619 olduğu ve bu rakamların son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştığı da görülmektedir” diye konuştu.

Büyüyen sorunla birlikte mahkûmiyet kararlarının da arttığına işaret Ömer Fethi Gürer, önergesinde “2022 yılında çocuk ağır ceza mahkemelerinde 1.979 çocuğa mahkûmiyet kararı verilirken, çocuk ceza mahkemelerinde 20 bin 800 çocuğa mahkûmiyet kararı verilmiştir. 2022 yılında çocuk ağır ceza mahkemesinde beraat kararı verilen çocuk sayısının 1.209 olduğu, ancak çocuk ceza mahkemesinde bu rakamın mahkûmiyet kararının çok altında, yani 9 bin 607 olduğu dikkat çekmektedir. Çocuk ağır ceza mahkemesinde mahkûmiyet kararlarının 2017-2022 yılları arasında yüzde 40 oranında arttığı da ayrıca dikkat çekmektedir. 2022 yılında soruşturma evresindeki dosya sayısı 289 bin 914,suç sayısı 607 bin 489,suça sürüklenen çocuk sayısı da 294 bin 804 oldu. 2022 yılı içinde açılan dosya sayısı ise 185 bin 189, suç sayısı 381 bin 101 ve suça sürüklenen çocuk sayısı 171 bin 890 olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verdi.

CHP’li Gürer, “Çocuk ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde sanık sıfatında bulunan çocukların toplamı 45 bin 645’tir. Bu çocukların yüzde 85’i erkekken, kız çocuk sanık sayısı 5 bin 627 olarak belirtilmiştir. Yabancı uyruklu toplam çocuk sanık sayısının 2 bin 924 olduğu ve bunların 214’ünün kız çocuğu, 2 bin 924’ünün ise erkek çocuklar olduğu görülmektedir” bilgisini paylaştı. Birol UZUNAY

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