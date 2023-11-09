Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Hedef zenginler ligi olsa da gidişat ‘FAKİRLER’ ligine

En büyük 10 ekonomi içinde yer alacağı belirtilen Türkiye, ekonomik kriz nedeniyle satın alma gücüne göre Avrupa’da sondan üçüncülüğe oturdu. Yüksek enflasyon ve faiz konusunda Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye’nin gerisinde sadece Makedonya ve Arnavutluk kaldı.

TÜRKiYE Avrupa'nın en fakir üçüncü ülkesi oldu. Hayal dahi edemeyeceğiniz ülkeler bizi geçti. Satın alma gücünde Avrupa'nın en alt seviyelerine düşerken, sadece Makedonya ve Arnavutluk Türkiye'nin gerisinde kaldı. Gelir hesaplamasında Türkiye hem satın alma gücü hem de euro bazında Avrupa'da son sıralarda yer alıyor.

Euronews'te yer alan habere göre, Avrupa’da gelir seviyesinde önemli farklılıklar bulunuyor. Bu durum kıta genelindeki gelir eşitsizliğin boyutunu ortaya koyuyor.

Batı ve İskandinav ülkeleri, birçok güney ve doğu ülkesine kıyasla daha yüksek harcanabilir gelire sahip. Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan geliri sıralamasında Türkiye ise son sıralarda yer alıyor.

‘Legatum 2023 Refah Endeksi'ne göre dünyanın en müreffeh ülkelerinin üçte ikisi Avrupa'da yer alıyor, ancak gelir eşitsizliği Avrupa genelinde oldukça yaygın.

Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri sadece AB üye ülkeleri arasında değil, diğer Avrupa ülkeleri arasında da önemli farklılıklar gösteriyor. “Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan geliri” temel olarak hane halkının harcayabileceği ve tasarruf edebileceği geliri gösteriyor. Biz bunu haber boyunca “kullanılabilir hane halkı geliri” olarak kısalttık.

Farklı vergi rejimleri ve fiyat seviyeleri nedeniyle ülkelerin harcanabilir gelir seviyelerini doğru bir şekilde karşılaştırmak zor. Ancak farklılıkları ölçmenin ve karşılaştırmanın bir yolu, her ülkede satın alma gücü standardına göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirine bakmak.

Bu da yaşam standartları hakkında bir fikir verir. Satın alma gücüne göre hane halkı fert geliri 2022 yılında AB’de 18 bin 706 euro oldu. Bu değer Türkiye’de ise 6 bin 10 euro olarak gerçekleşti. Avrupa’da en yüksek kullanılabilir hane halkı geliri 33 bin 214 euro ile Lüksemburg’da; en düşük ise 4 bin 385 euro ile Arnavutluk’ta. Bu değerin en düşük olduğu AB ülkesi ise 9 bin 971 euro ile Bulgaristan.

2019’a göre durumu daha kötüleşen Türkiye, Brezilya, Angola ve Ekvador gibi ülkelerin gerisine düşerek 37 ülke arasında sondan yedinci oldu. TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2022 verilerine göre Türkiye’de yoksulluk tanımına giren nüfus (ferdi gelir medyanının %60’ı veya daha düşüğü) toplam nüfusun %21,6’sına denk gelirken bu oran İstanbul’da %18,06 oldu. İstanbul’da 2 milyon 837 bin yoksul vatandaş olduğu belirtildi.

TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2022 verilerine göre Türkiye’de vatandaşların %60’ı evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamıyor.

Bu oran yoksul vatandaşlar için %90,4’e yükseliyor. İki günde bir et, tavuk ya da balık yemek masrafının karşılanamama oranı tüm vatandaşlar içerisinde %41,5 iken bu oran yoksul vatandaşlar için %72,7’ye yükseliyor.

Türkiye’de dört yoksul haneden üçü et tüketebilme masrafını karşılayamıyor. TÜİK’in verisine göre en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %48 iken en düşük gelir grubunun aldığı pay %6 oldu. Kredi kartı kullanan İstanbulluların %14,8’i Eylül ayında kart borçlarını ya hiç ödeyemedi ya da kart borcunun asgari tutarından daha düşük bir ücret ödeyebildi.