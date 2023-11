Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

'Teksas gibi olduk! Ruhsatsız silahın cezası artsın' talebi

Türkiye'nin 'Vahşi Batı'nın Teksas'ına döndüğünü söyleyen CHP'li Ali Gökçek, ruhsatsız silah bulunduran ve kullananlara cezanın artırılmasını düzenleyen yasa teklifi hazırladı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, ruhsatsız silahların bulundurulması ve kullanılması halinde istenen cezaların artırılmasını düzenleyen kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Bireysel silahlanma ve toplumsal şiddetle mücadelede bireysel silahlanma ve ruhsatsız silah kullanımının önüne geçecek tedbirlerin bir an evvel alınarak gerekli denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini belirten CHP'li Gökçek, "Neredeyse her gün ruhsatsız silahların kullanıldığı bir şiddet olayı yaşanıyor. Mafyalar AVM'lerde, sokak ortasında çatışmaya girmekten çekinmiyor. Ülke Teksas'a döndü, iktidar ise bu konuda adım atmaktan aciz. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin önünde engel teşkil eden bireysel silahlanma ve ruhsatsız silah kullanımı konularında ciddi denetimsizlik var. Bu konuda gerekli adımlar atılmadığı sürece daha çok aileye ateş düşer" dedi.

Silahlara ulaşımın kolay ve yaygınlaşması, denetimin ve eğitimin olmaması, medya aracılığı ile şiddetin özendirilmesi gibi sebeplerle silahlı şiddet olaylarında artış yaşandığını belirten CHP'li Gökçek, Umut Vakfı tarafından derlenen istatistikleri paylaştı.

Gökçek, "2015 yılında 2175 silahlı olay basına yansımışken, 2022 yılında medyaya 3984 silahlı şiddet olayı yansımış, ülke genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında en az 2278 kişi hayatını kaybetmiş, en az 4231 kişi de yaralanmış. Yani 2022 yılında, ülkemizde her gün en az 6 vatandaşımız silahlı şiddet sebebiyle hayatını kaybetmiş, en az 11 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yani sonu yaralama ve öldürmeye varan silahlı şiddette son 8 yılda yüzde 83 oranında bir artış yaşanmıştır" dedi.

18 yaş altının silahlara erişimi konusuna da dikkati çeken CHP'li Ali Gökçek, "Yine adli istatistiklere baktığımızda, 2020 yılında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet ten 12-15 Yaş arasında 752 suç mevcutken, 15-18 Yaş arasında 1809 olmak üzere, toplam 2561 suç mevcut olduğunu görüyoruz. 2021 yılında ise 12-15 Yaş arası 896 suç mevcutken, 15-18 Yaş arasında 2444 olmak üzere toplam 3340 suç mevcuttur. Yani 1 yıl- da %30'un üzerinde bir artış yaşanmıştır" diye konuştu.

Bireysel silahlanma ve toplumsal şiddetle mücadelede bireysel silah kullanımının, ruhsatsız silah kullanımının önüne geçecek tedbirleri almak, gerekli denetimleri sıkılaştırmak gerektiğini söyleyen CHP'li Gökçek, verdiği kanun teklifi ile, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma hallerinde cezaların artırılması, öldürme ve yaralama suçunun oluşmasında ruhsatsız ateşli silah kullanılmışsa iyi hal, pişmanlık gibi in- dirimler ile ceza ertelemesinde bulunulamaması, birden fazla ruhsatsız silah bulunduran ya da taşıyanlarda her bir silah için cezanın aynı olarak değerlendirilmesi ve tek bir taşıma ruhsatı ile birden fazla silah taşıdığı tespit edilenlerin mevcut ruhsatlarının iptal edilerek birden fazla ruhsatsız silah taşıyanlar bakımından belirlenen müeyyidelerin her bir ruhsatsız silah için ayrı ayrı uygulanması gerektiğini belirtti.

