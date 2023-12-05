Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı



ENAG’ın enflasyonu TÜİK’in iki katı HANGİSİNE İNANALIM!

Verileriyle tartışmaların odağı olan TÜİK’e göre kasımda aylık enflasyon yüzde 3,28, yıllık enflasyon yüzde 61,98 oldu. Akademisyenlerin oluşturduğu ENAG enflasyonu ise aylık yüzde 5,58, yıllık enflasyonu yüzde 129,27 oldu. DİSK-AR “Halkın sadece gıda enflasyonu yüzde 105,5” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre; tüketici fiyatları (TÜFE) kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 61,36’dan yüzde 61,98 seviyesine yükseldi.

TÜFE’nin artan gıda ve hizmet fiyatları ile doğal gaz kullanımının artmasıyla aylık yüzde 3,8 artması, yıllık TÜFE’nin ise sınırlı artış kaydederek yüzde 62,8 olması bekleniyordu. Çekirdek enflasyon yüzde 69,8’den yüzde 68,89’a geriledi.

Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 11,17 ile konutta yaşanırken, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 92,86 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti. TÜİK’in belirlediği enflasyonla bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) enflasyonu arasındaki uçurum giderek açılıyor.

ENAG, aylık tüketici fiyat artışını yüzde 5,58 ve yıllık enflasyonu yüzde 129,27 olarak hesapladı. Kasım ayı enflasyonu için ortalama tahmin, Reuters anketinde aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 63, AA anketinde ise aylık yüzde 3,68, yıllık yüzde 62,61 olmuştu.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyonu ise aylık yüzde 5,58, yıllık enflasyonu yüzde 129,27 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi ekim ayında yüzde 5,09 artmıştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 126,18 olarak gerçekleşmişti. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un kasım enflasyonunu aylık yüzde 3,79, yıllık yüzde 73,89 olarak açıklamıştı.

TÜİK’in rakamlarını değerlendiren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), "TÜİK, Kasım 2023 döneminde gıda enflasyonunu yüzde 67,2 olarak açıkladı. Ancak bu enflasyon halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan oldukça uzak bir oran, Resmi ortalama enflasyon oranları düşük gelirlilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir” açıklaması yaptı.

DİSK-AR verilerine göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 67 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 82,5 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 76,6 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 87,8 ve en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 105,5 olarak gerçekleşti.

Dördüncü (yüksek) yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 64,2 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 48,9 oldu.

Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 105,5 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 48,9 oranında kaldı. Açıklamada “Bu durum enflasyonun gelir gruplarına, farklı toplumsal kesim ve sınıflara göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor” ifadelerine yer verildi.

Kadir OK