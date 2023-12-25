Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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YÜRÜKLERE ATEŞ DÜŞTÜ

Türkiye, cuma günü Irak’ın kuzeyinden gelen 6 şehit acısıyla sarsılırken, Milli Savunma Bakanlığı 24 saat sonra aynı bölgede bir askeri üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin daha şehit olduğunu duyurdu. Kahramanlar toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Ülkeyi yasa boğun acı haber önce Hakurk’tan, ardından Zap metina bölgesinden geldi. Kuzey Irak’ta iki günde 12 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), cumartesi günü akşam saatlerinde Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir” denildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Abdulkadir İyem (25) ve Ahmet Arslan (24) ile Piyade Sözleşmeli erler Semih Yılmaz (23), Cebrail Dündar (25), Kemal Aslan (24) ve Enis Budak’ın (22) fotoğraflarına yer veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” notunu düştü.

Saldırının ardından Irak ve Suriye’nin kuzeyinde hava harekâtı düzenledi. Bakanı Güler’in Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ettiği harekâtlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği belirtildi.

Terör hedeflerine yönelik hava harekâtları sonrasında pilotlara seslenen Bakan Güler, “Dün (cuma) gece, maalesef, Pençe Harekât bölgesinde görev yapan 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Bugün de (cumartesi), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada da 6 kahraman evladımız şehit oldu, 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı. Kahraman evlatlarımız, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları olarak üstün bir cesaret ve fedakârlıkla görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştılar” dedi.

“Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” diyen Güler, bölgede iki günde toplam 25 terörist etkisiz hale getirildiğini belirterek “Böylece yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156’ya ulaştı. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Güler, bugüne kadar terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi. Bu saldırı da bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir.”

Bu arada 6 kahraman askerimiz için Şırnak’ta tören düzenlendi. 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda gerçekleştirilen törende, şehitler Abdulkadir İyem, Ahmet Arslan, Semih Yılmaz, Enis Budak, Kemal Aslan, Cebrail Dündar’ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu,

Saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu. İl Müftüsü Ahmet Dilek’in okuduğu duanın ardından şehitlerin cenazesi, ambulanslarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürüldü.

Şehit Enis Budak’ın naaşı Manisa’ya, Kemal Aslan’ın cenazesi Elazığ’a, Semih Yılmaz’ın naaşı Çorum’a, Abdulkadir İyem’in naaşı Gaziantep’e, Ahmet Arslan’ın naaşı Yozgat’a, Cebrail Dündar’ın naaşı Mardin’e hava yoluyla uğurlandı.