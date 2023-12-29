Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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BAHİSTEKİ VERGİYİ İNDİR YOKSULLUKTAN KURTAR!

İktidar, vergiler altında inim inim inleyen vatandaşı yoksulluktan kurtarmak için at yarışı, spor toto, loto ve bahis oyunlarında vergileri yarı yarıya indirdi. Karar, bahis sektörüne teşvik olarak yorumlandı.

SPOR müsabakalarına dayalı müşterek bahis, at yarışları ile diğer şans oyunlarından alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü. Yasa dışı sanal bahisle mücadele kapsamında, şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranlarında düzenlemeye gidildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve buna ilişkin ek karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) yasa dışı sanal bahisle mücadelesinin desteklenmesi amacıyla şans oyunları vergi oranları spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.

Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek. Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan "7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile dağıtılabilir ikramiye oranı da yüzde 83'ten yüzde 93'e yükseltildi.

Türkiye'de spor müsabakalarına dayalı müşterek bahisler ve diğer şans oyunlarını Sisal Şans oynatıyor. Şirket, Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş. ve İtalyan Sisal S.p.A’in ortaklığıyla kuruldu. At yarışları ise Türkiye Jokey Kulübü tarafından oynatılıyor.

Şans oyunlarının önü açılırken, milletin zorunlu harcamalarında vergi oranları yeni değerlendirme oranı olan yüzde 58,46 artırıldı. Yeni yılda en düşük MTV 347 liraya, en yüksek 160 bin 285 liraya yükselecek. Pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 lira olacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya, B sınıfı ise 3 bin 945 liraya çıkacak.

Değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri de belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Noter kağıdı ve beyanname bedeli 87 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 174 lira, pasaport bedeli 790 lira, ikamet izni bedeli 565 lira oldu.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 130 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 260 lira ödenecek. Aile cüzdanı bedeli 705 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 990 lira, motorlu araç tescil belgesi 885 lira, iş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 55 lira, mavi kart 130 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 565 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. Bahis ve şans oyunları sektörüne getirilen önemli bir destek ve teşvik olarak değerlendirilen bu kararla birlikte, bahis ve şans oyunları sektöründeki işletmelerin maliyetleri azalacak, oyuncular ise daha cazip ikramiye oranlarıyla karşılaşacak. Eylül ayında Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara gibi şans oyunlarının kolon ücretlerine yüzde 50 zam gelmişti.

Süper Loto'nun kolonu 6 liradan 10 liraya, Şans Topunun kolonu 4 liradan 5 liraya çıktı, Sayısal Loto 6 liradan 9 liraya yükseldi.

Merve KIZILALP