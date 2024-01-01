Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetli çıktı

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Cebimizdeki para yine vergi ve harçlara gidecek

Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı. MTV, pasaport, ehliyet ve cep telefonu vergileri arttı. Binek aracın MTV'si 2 bin 343 lira oldu. Yolcu beraberi getirilen cep telefonlarına ilişkin harç 20 bin liradan 31 bin 692 liraya çıktı.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlar da belli oldu. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, 2024 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve diğer maktu tutarlar açıklandı.

2023 yılı için yeniden değerleme oranı, yüzde 58,46 olarak gerçekleşmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kasım ayında ilan edilmişti. Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlar da ilgili düzenlemelerle tespit edildi.

2024 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesinin, ilk dilimi 70 bin liradan 110 bin liraya, ikinci dilimi 150 bin liradan 230 bin liraya, üçüncü dilimi 370 bin liradan 580 bin liraya, dördüncü dilim ise 1 milyon 900 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.

Ücret geliri elde edenlerde ise 550 bin lira olan üçüncü dilim 870 bin lira olarak uygulanacak. İlk gelir dilimi 110 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre, ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek.

Asgari ücrete yüzde 49,1 oranında yapılan artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı, ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı.

Asgari ücretin vergi diş olması nedeniyle tüm ücretliler, 2024 yılında 37 bin 126,92 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek. Ayrıca, günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutan 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutan da 88 liraya çıktı. Böylece, aylık 4 bin 420 lira yemek parası, 2 bin 888 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.