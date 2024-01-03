Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Düzenleme yapılmazsa yüz binlerce emekli 7.500 lira maaşa talim edecek

TÜİK, bugün aralık ayı enflasyonunu açıklayacak. Enflasyon rakamının ile milyonlarca emekli refah payı olmadan ocak zammını öğrenecek. Bu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.

Rakamlar böyle gelirse 6 aylık ortalamaya göre, emeklinin maaşı 37,92 artacak. Eğer refah payı eklenmez, yeni bir düzenleme yapılmazsa, artış kök maaşa geleceği için 7.500 lira alan binlerce emekli yine aynı maaşı almaya devam edecek.