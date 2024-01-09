Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Yüzde 37,56’lık zam emekliye ‘öl’ demektir

Emeklinin maaşlarına yapılacak yüzde 37,56’lık zamma öfkesi çığ gibi büyüyor. TÜED, “Bu oran emekliye ‘yaşam hakkınız elinizden alındı’ demektir. Devlete inancımız sarsıldı” tepkisi geldi.

TÜRKİYE Emekliler Derneği (TÜED) Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, TÜİK’in aylık enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekliye yapılacak olan yüzde 37,56’lık zam oranına tepki gösterdi. Yüzde 37,56’lık zamla emeklilerin yaşam şartlarının çok daha zorlaşacağını ifade eden Vedat Gür, hükümetten emeklilerin yaşam şartlarını iyileştirecek bir düzeltme beklediklerini belirtti.

Gür “TÜİK denen kurumun aylık bazdaki açıklamasından sonra, bize verilen SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37’lik zam bizi tamamen hayal kırıklığına uğratarak, devletimize olan güveni sarsmıştır. Kaldı ki bu bizlerde böyle iken dul ve yetim maaşlarının nasıl verileceği şeklinde herhangi bir açıklama yetkiliden duymadık.

Zaten onların aldığı maaş 5 bin 800 lira. Tahmin ederim onların kök maaşı 3 bin 800 - 4 bin lira arası. Kök maaşları 6 bin lira olup da, 7 bin 500’e tamamlanan insanların kök maaşlarına yüzde 37’lik zam eklenirse, bugün Türkiye’de 16 milyon emeklinin yüzde yetmişine ‘artık yaşama hakkınız elinizden alınmıştır’ gibi bir ifade ortaya çıkmaktadır.

Yani bunların günlük yaşamlarını idame edecek bir gelirlerinin olmadığı görülüyor. Bu durumda bu insanlar ne yapacak? Yaşam mücadelesi vermeye başlayacaklar. Hastaların bu hastalıktan nasıl kurtulurum düşüncesi gibi, bu insanlar da evime nasıl ekmek götürürüm hesabı ile yaşamaya başladılar.” dedi.

En düşük emekli maaşı konusunda beklentilerinin asgari ücret seviyesinde olduğunu belirten Vedat Gür, 2000 öncesi emekli maaşlarının asgari ücretin 3 buçuk katı olduğunu hatırlatarak sözlerini “Biz en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasını istiyoruz. Son açıklanan rakam bunun çok altında kaldı. 2010 yılında emekli olduğumda asgari ücretin 3 buçuk katı maaş alıyordum. Bu gün benim maaşımı 3 kat ile çarptığımız zaman maaşımın şu an 51 bin lira olması lazım. Ben bugün 16 bin lira maaş alıyorum.

Herhalde yapılan bu yüzde 37’lik zamlarla 22 -23 bin lira olur diye düşünüyorum. Devletimiz her platformda diyor ki ‘Emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Biz emeklimizin maaşını nerelerden aldık nerelere getirdik.’ Emekliye çağ atlatmış gibi düşüncelerle karşımıza çıkıyorlar. Ama benim 2000 öncesi alım gücüm bugün yok maalesef” diye sürdürdü.

(ANKA)