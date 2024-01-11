Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Dul maaşı alan emekli kadın geçinemediğini söyleyerek haykırdı:

25 SENE ÖNCEKİ TÜRKİYEMİ İSTİYORUM

Yüzde 37,57’lik zamma isyan eden emeklileri Karadeniz’in fırtınası da engelleyemedi. Samsun’daki eyleme dul maaşı alan 80 yaşındaki kadının sözleri damga vurdu: “25 sene önce 50 lira ile gidiyordum pazara, hamalın taşıdığı sepetle dönüyordum. şimdi kokmuş peyniri bile alamıyorum. 25 sene önceki Türkiyemi istiyorum."

DİSK Emekli Sen Samsun Şubesi, maaş zamlarını protesto etti. Rüzgarın da etkisiyle şiddetli yağan yağmura aldırış etmeyen emekliler önceki akşam Süleymaniye Geçidi’nde açıklama yaptı.

Ellerindeki şemsiyelerle bir araya gelen emekliler adına söz alan 80 yaşındaki Saime İşbaşı adlı vatandaş “Ben emekli değilim fakat eşimden dul maaşı alıyorum. Ne olduğunu herkes biliyor. Onun için ben hastayım, kanser oldum, bypass ameliyatı oldum, gözlerimi kaybettim, geldim 80 küsur yaşına. Şu anda aldığım 7 bin lira. Ondan önce 5 bin 500- 6 bin, 2 aydır da 7 bin lira alıyorum. Ben ayda bir kere doktora gidiyorum, gidiş geliş taksi param 170- 180 lira.

Doktora gidiyorum oraya kesiliyor, eczaneye gidiyorum oraya kesiliyor. Artık ne kadar ne olduğunu bilmiyorum, geçinemiyorum. Benim çocuklarım, yardımcım olmasa ben perişanım çünkü tedavi olmam lazım. Günde 13 tane ilaç kullanıyorum. Diyeceklerim o kadar çok ki, nefesim yetmiyor. Ben 25 sene önceki Türkiye’mi istiyorum. 25 sene önceki Türkiye’mi istiyorum.” dedi.

Yaşlı kadın sözlerini “Ben artık dayanamıyorum, sabredemiyorum. Pazara gidiyorum 300 lira ile… Peynir de yumurta da süt de yağ da alamıyorum. Kokmuş çökelek 300 lira. 25 sene önce 50 lira ile gidiyordum pazara. Hamalın taşıdığı sepetimle dönüyordum evime. Ne bu rezalet, bu kepazelik...” diye sürdürdü.

AKP iktidarını sert sözlerle eleştiren Saime İşbaşı, eyleme katılan diğer emeklilerin alkışlarla desteklediği konuşmasını şöyle tamamladı: “Bu yaşıma geldim böyle bir şey görmedim. Konuşurken öfkeden boğazım kuruyor. Onun için beni bağışlayın. Benim gibi binlerce eşinden maaş alanlar var. Bin 500 lira, 5 bin 500 lira ile geçinmeye çalışıyorlar. Yani bir ben değilim. Evlatların sağ olsun, onlar yardım etmese aç kalırım. Çocuklarımın sırtından inmek istiyorum, onlara yük olmak istemiyorum. Kendi gücümle insan gibi yaşamak istiyorum artık.”

Mehmet Rebii ÖZDEMİR / ANKA