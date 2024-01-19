Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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57 bin lira almıyorsan ‘yoksulsun’ demektir!

BES Araştırma Merkezi; açlık sınırını 21 bin 953 lira, yoksulluk sınırını 56 bin 942 lira ve bekar bir çalışanın yaşama maliyetini ise 26 bin 712 lira olarak belirledi.

BÜRO Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Özer Avanaş, BES Araştırma Merkezi’nin tespit ettiği ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Avanaş, “Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ocak 2024 için 21 bin 953 lira, tek bir (bekâr) çalışanın yaşam maliyeti ise 26 bin 712 lira olarak tespit edilmiştir” dedi.

Avanaş, “Yine 2024 Ocak ayı içerisinde gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 56 bin 942 lira olarak tespit edilmiştir” diye konuştu.

Avanaş, şunları söyledi: “Merkez Bankası 2024 yılı için enflasyon tahminini mayıs ayında yüzde 73,0, hükümetin OVP’de ise 2025 yılı için yüzde 15,2 olarak açıklanmıştır. Hükümet 2024 yılı için memurlara yüzde 25, 2025 yılı için toplam yüzde 11 teklif ile kendi enflasyon beklentilerinin bile altında kalmıştır.

Kamu emekçilerine ve emeklilerine 2023 yılının ikinci yarısı olan temmuz ve aralık dönemindeki yaşanan aşırı fiyat artışlarından kaynaklanan gelir kaybını oluşturan yüzde 37,57 enflasyon farkına (enflasyon farkı zam değildir) toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yüzde 15 zammını ekleyerek yüzde 49,25 maaş artışı yaptığını müjdeleyen iktidar, aynı oyunun akşam pazarlarının geç saatlerine mahkûm ettiği milyonlarca emekliye de yapmakta bir beis görmemiştir.

Yıllar itibarıyla emekli aylıklarındaki değişime bakıldığında; 2002 yılında emekli aylıklarının asgari ücrete oranı; 1.31. 2003 yılında, 1.47 iken; 2023 yılında bu oran 0.88’e, 2024 yılında ise 0.59’a gerilemiştir. İktidarın her ücret artış döneminde daha fazla açlığa mahkûm edildiği ve büyük bir müjde olarak sunulan açıklamalarla emeklilerin durumunun düzelmeyeceği ve düzelemeyeceği ortadadır.

Peki emekliler ve emekli aylıkları nasıl gelindi? 2008 yılında yine büyük bir müjde olarak sunulan 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Reform kanunuyla emekli aylığı bağlama kriterleri olan; güncelleme katsayısı, aylık bağlama oran, emekli aylıklarında alt sınır, emekli aylıklarının artırılma yöntemi, emekliler aleyhine değiştirilmiştir.

5510 sayılı kanunda yapılan ve yaşanan mağduriyetin asıl sebebi olan bu yapısal sorunlar giderilmeden, emekliler lehine yeniden bir düzenleme yapılmadan ve emekli aylıkları insan onuruna yaraşır bir düzeye getirilmeden ‘müjde’ olarak açıklanan her iyileştirmenin emeklilerin yaşadığı aşırı mağduriyeti ortadan kaldırmayacağı ve emeklilerin kabusu olmaya devam edeceği bilinmelidir.”

Merve KIZILALP