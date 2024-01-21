Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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TÜKETİCİNİN BANKA BORCU 125 MİLYAR LİRA DAHA ARTTI

CHP Milletvekili Başevirgen, bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaştan alacaklarının ise 1 milyar liraya yakın artarak 46,3 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Başevirgen, "Bu artışla 2 trilyon 753 milyar liraya çıkan tüketicilerin banka borcu son üç haftada 125 milyar lira arttı" dedi. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartı nedeniyle vatandaşlardan alacakları, yılın ilk haftasında 24,9 milyar lira arttı. Bu artışla 2 trilyon 753 milyar liraya çıkan tüketicilerin banka borcu, son üç haftada 125 milyar lira arttı. CHP Milletvekili Başevirgen, bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan alacaklarının ise 1 milyar liraya yakın artarak 46,3 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Kötü ekonomi yönetiminin yurttaşları içinden çıkılmaz bir borç batağına soktuğunu söyleyen Başevirgen, "Bu korkunç tablo her geçen gün daha da karanlık bir hal alıyor. Bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık krediler 2023 yılının son haftasında alışılmadık bir şekilde 16,3 milyar lira arttı. 191,4 milyar liraya kadar tırmanan batik krediler 5 Ocak itibariyle de 192 milyar liraya çıktı" dedi. Başevirgen, vatandaşların enflasyon nedeniyle tüketime hız verdiğini belirterek, "Yüksek faize rağmen, borçlanmadaki bu yüksek artış, yüksek enflasyon beklentisi nedeniyle vatandaşların, fiyatlar daha fazla artmadan tüketim taleplerini öne çekmeye devam ettiklerini gösteriyor.

Yılın ilk haftasında tüketici kredilerinin bakiyesinde 3,6 milyar liralık, kredi kartı borç bakiyesinde ise 21,4 milyar liralık artış yaşandı. Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan alacakları ise söz konusu haftada 1 milyar liraya yakın artarak 46,3 milyar oldu" ifadelerini kullandı. Bu arada, Elazığ Barosu avukatlarından Sadin Koç, 2024 yılında da kredi kartı ve ödenemeyen borçlar yüzünden icralık dosya sayısında artışın devam ettiğini söyledi. 2024 yılının ilk 10 gününde bu rakamların 150 bin civarında olduğunu ifade eden Koç, "Zaten vatandaş artan faturalar, ihtiyaçlar ve giderler karşısında kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Bu nedenle de genellikle mevcut kredi kartlarına yüklenmeye, bankalara borçlanmaya başladı" dedi. Koç, şunları söyledi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğazın da etkisiyle icra müdürlüklerinde artan dosya sayısı ve vatandaşın mağduriyeti hususunda beyanda bulunacağım. Öncelikli olarak 2023 yılı içerisinde yaklaşık 14 milyon civarında icra takibi başlatılmış. Yeni icra takibi tabi bunlar. Önceki yıllardan gelen ve devam eden dosyalar ayrı tabi. 2024 yılına girdiğimizde ilk 10 gününde yaklaşık 150 bin civarında yeni icra takibi başlatıldı. Bunun sebepleri bir hukukçu olarak gözlemlediğimiz kadarıyla ülkemizdeki mevcut alım gücünün düşmesi, emekli maaşlarının, asgari ücretin düşüklüğü ve alım gücünün çok alt seviyelerde kalması münasebetiyle vatandaş artık borçlarını ödeyemez hale geldi. Vatandaş artan faturalar, ihtiyaçlar ve giderler karşısında kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Bu nedenle de genellikle mevcut kredi kartlarına yüklenmeye, bankalara borçlanmaya başladı. Tabi bankalardan kredi çekemiyor çünkü çok ciddi ve yüksek faiz oranları mevcut, bunun yerine bankanın kredi kartlarını alarak bunlar üzerinden hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulması gerekir. Artan icra dosyalarına bir çözüm bulunması gerekir."