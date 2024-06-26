Yeniçağ İmamoğlu’na ilham oldu

YENİÇAĞ/HABER MERKEZİ

Ekrem İmamoğlu, Almanya’da Türk İş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda, “İstanbul’da 2.5 milyona yakın mülteci var. 16 milyon resmi nüfusun yüzde 17-18’i mülteci” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun açıklaması sonrası yapılan resmi açıklamada ise, İstanbul’da 1 milyon 87 bin 17 yabancı nüfusun bulunduğu belirtildi. TÜİK’in 2023 yılı verilerinde ise İstanbul’da yabancı nüfusu 736 bin 280’den 599 bin 118’e gerilediği belirtildi.

Yeniçağ yazarı Tolga Şahin, İstanbul’da 2021 ve 2022 yılında yabancı yoğunluğunun Türk vatandaşı nüfusuna oranla %20’yi aştığı Fatih, Esenyurt, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri yabancı kaydına kapatıldığını ve bu illerdeki yabancı sayısının 1 Milyon 180 bin 341 yabancı olduğunu yazdı.

Şahin, TÜİK verilerinden düzenlediği haberinde, “TÜİK’in 2023 nüfus verilerine göre yüzde 20 şartı uygulandığında ise, toplam yabancı nüfus sayısı 1 milyon 180 bin 341 yapıyor. İlçeler bazında örneğin 427 bin 901 nüfusa sahip Esenler’de 85 bin 580, 792 bin 030 nüfusa sahip Küçükçekmece’de 158 bin 406, 532 bin 802 nüfusa sahip Sultangazi’de 166 bin 560, 280 bin 896 nüfusa sahip Zeytinburnu’nda 56 bin 179, 356 bin 025 nüfusa sahip Fatih’te 71 bin 205, 978 bin 007 nüfusa sahip Esenyurt’ta 195 bin 601, 437 bin 221 nüfusa sahip Avcılar’da 87 bin 444, 567 bin 848 nüfusa sahip Bahçelievler’de 113 bin 569, 509 bin 915 nüfusa sahip Başakşehir’de 101 bin 983, 719 bin 071 nüfusa sahip Bağcılar’da 143 bin 814 yabancı ikamet etmekte.” ifadelerine verdi.

Ekrem İmamoğlu da Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şahin’in dikkat çektiği yabancıya kapatılan 10 ilçedeki nüfusa dikkat çeken İmamoğlu, “İstanbul'da 10 ilçede, sığınmacı sayısı nüfusun %20'sini geçtiğini düşündükleri için ikâmet süreçleri durduruldu. Bu ilçelerde toplam yabancı nüfusu 1 milyon 200 bine yakın” ifadelerini kullandı.