İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve şike operasyonu kapsamında gözaltına alınan 46 kişi arasında futbolcu, yönetici ve spor yorumcusu yer aldı.

Gözaltına alınanlar arasında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakem Zorbay Küçük, futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı yer aldı.

13 Kasım'da Yeniçağ, soruşturmaya ilişkin hazırladığı haberde Antalyaspor ikinci Başkanı Emrah Çelik'i gündem etmişti.

Cüneyt Muharremoğlu'nun haberinde "Antalyaspor 2. Başkanı olan Emrah Çelik, daha önce 2021 ile 2023 yılları arasında yöneticilik yaptı. Emrah Çelik, 2024 nisan ayında Antalya Muratpaşa ilçesinde İddaa bayiliği yapan S.B.'ye 2 milyon TL borcu için icra takibi başlattı. Haciz işlemine itiraz eden S.B. Çelik'le aralarındaki konuşmaları ve Çelik'in kendisine gönderdiği 2 milyon 424 milyon liralık banka dekontlarını dosyaya ekledi" bilgisi yer aldı.

Haberin devamı ise şöyle:

S.B.nin iddiasına göre Antalyaspor yöneticisi, cep telefonu üzerinden oynamak istediği karşılaşmaları mesaj olarak gönderdi, ücretleri de şirket hesabı üzerinden yolladı. Çelik gönderdiği paranın açıklamasına 'borç gönderme' notu yazdı. Çelik, bahisten kazandığı paraların ise kişisel hesabına yatırılmasını istedi. Bazı karşılaşmalara 600 bin lira yatıran Çelik, 1 ayda 2 milyon 800 bin liralık bahis oynadı. Çelik, Antalyaspor'da yöneticilik yaptığı süre içerisinde, 3 Mart 2023 tarihinde Kayserispor maçını 4-0 Antalyaspor'un kazanacağına dair bahis yaptı ve bu kupondan 475 bin TL kazandı. İddaa bayiinin WhatsApp yazışmaları ve oynanan kuponları mahkemeye sunmasının ardından Çelik davadan feragat etti ve dosya kapandı.