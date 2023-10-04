Yeniçağ'ın manşeti spikere küçük dilini yutturdu. Canlı yayında başına geldi

Editör: Osmancan Erok

Yeniçağ Gazetesi bugün “Enflasyonun sopasını dar gelirli halk yiyor” manşeti ile okurlarına ulaştı. Dün TÜİK’in aylık ve yıllık enflasyon oranlarını, ENAG’a kıyasla yarı yarıya daha az göstermesinin, dar gelirli vatandaşların ezildiği gerçeğini değiştirmediği ekonomist Uğur Gürses tarafından belirtildi.

Gazete manşetine enflasyonun altında ezilen vatandaşları taşıyan Yeniçağ ise bu manşeti ile dikkat çekti.

KRT Televizyonunun ‘Uyanma Vakti’ adlı programında, sabah saatlerinde gazete manşetlerini yorumlayan gazeteci Savaş Kerimoğlu, sıra Yeniçağ gazetesine geldiğinde küçük dilini yuttu.

Yeniçağ’ın, “Enflasyonun sopasını dar gelirli halk yiyor” manşetini yorumlamak üzereyken TÜİK hakkında cümleye başladığında sesi çatallaştı ve boğazında gıcık oluştu.

Bunun üzerinde Kerimoğlu TÜİK hakkında, “Allah Allah TÜİK deyince sesimiz bir şey oluyor ya…” ifadelerini kullandı.