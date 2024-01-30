Yeniden aday gösterilmeyen başkandan zehir zemberek sözler. 'Diktatör içimizdeymiş'

CHP’nin yerel seçimlerde göstereceği adaylar belli oldu. Malatya’nın Hekimhan ilçesinde belediye başkanı olan Turan Karadağ, yaklaşan mahalli seçimlerde yeniden aday gösterilmedi. Durum karşısında tepkisini partisinin ilçe başkanı olan Mustafa Mutlu ile bir basın toplantısı ile açıklayan Karadağ, Özgür Özel’e diktatör diyerek partisinden istifa etti.

“KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEDİM DİYE”

Açıklamasında Belediye başkanlığına atama ile gelmediğini, Hekimhanlıların seçimi ile geldiğini ifade eden Karadağ, kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği için aday gösterilmediğini belirterek şunları söyledi: “Buraya atama ile gelmedim. Ön seçimle aday oldum ve Hekimhanlılar beni seçti. 34 proje ile geldim, bunlardan 30'unu gerçekleştirdim.

İl kongresi olana kadar örnek belediye başkanı olduğumu söyleyenler, şimdi bizi yok sayıyor. Kongre sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıktığımız için bizimle oyun oynadılar. 'Diktatör var' dediler; halbuki diktatör içimizdeymiş.

Bugün üzülerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum”