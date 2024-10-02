Yeniden adliye koridorlarında! Engin Polat ifade verdi Dilan selfie çekti

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat beraberindeki 28 sanığın İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamaları sürerken "vergi kanuna muhalefet" suçunun soruşturması ayrı olarak yürütülüyordu.
Polat çifti beraberindeki 28 şüpheli hakkındaki vergi suçu soruşturmasında bugün yeni bir gelişme yaşandı.
ENGİN POLAT İFADE İÇİN ADLİYEYE GELDİ
Kısa süre önce ana davanın ilk celsesinde tutuklanan sanıklar Engin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, babası Sezgin Polat ve muhasebeci avukat Ahmet Gün de tahliye edilmişti.
Engin Polat bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.
"VERGİ SUÇU" SORUŞTURMASI
Dilan Polat, avukatları Sevinç Horoz ve korumaları eşliğinde sabah saatlerinde adliyeye giriş yaptıkları anları şahsi sosyal medya hesabından paylaştı.
Fenomen Dilan Polat'ın eşinin ifade vermek için savcılık katında beklediği anları da sosyal medya hesabında paylaştı.