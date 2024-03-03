Yeniden Refah adayı seçimden önce çekilecek. AKP'li isimden canlı yayında bomba iddia

AKP'yla yaptığı ittifak görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanan ve sonrasında İstanbul ile Ankara'da dahil olmak üzere tüm şehirlerde kendi adaylarını açıklayan Yeniden Refah Partisi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TV 100'de Gürkan Hacır'ın Taksim Meydanı isimli programda konuşan AKP eski milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun, "Tıpkı Muharrem Beyin (İnce) adaylıktan çekildiği gibi Yeniden Refah Partisi adayları seçimden önce İstanbul'da Murat Kurum lehine, Ankara'da Turgut Altınok lehine ya da İzmir’de Hamza Dağ lehine çekilirse sürpriz olmaz" dedi.

"TAHMİN DEĞİL BİLGİ"

Gürkan Hacır'ın "Bu bir tahmin mi bilgiye dayalı mı söylüyorsunuz?" sorusu üzerine Resul Tosun, "Evet bilgiye dayalı söylüyorum, isim de biliyorum" dedi. Bunun üzerine Gürkan Hacır, "O zaman seçimin kaderi değişir" ifadelerini kullandı.

ERBAKAN "YEDEK LASTİĞE DÖNERİZ" DEMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'le yaptığı röportajda, partisinin adaylarının geri çekilmesi olasılığının olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine "Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz” demişti.

ALTINÖZ: "ÇEKİLMİYORUZ"

Tosun'un bu açıklaması üzerine yayına bağlanan Yeniden Refah partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Altınöz şunları söyledi:

"Ben bir yere geçerken arkadaşlarım aradı ve uyardılar dediler ki Resul Tosun Bey İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının çekileceğinden bahsediyorlar. Bu ifade doğru değil. Çekilmiyoruz."