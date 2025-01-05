Yeniden Refah AKP ile ittifak mı yapıyor? Fatih Erbakan açıkladı

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Yeniden Refah AKP ile ittifak mı yapıyor? Fatih Erbakan açıkladı

Yeniden Refah Partisi genel başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında Cumhur ittifakı ile ittifak yapacakları söylentilerine yanıt verdi. Erbakan, kapılarının Cumhur İttifakına kapatıldığını belirterek, “Bir daha Cumhur İttifakı ile bir araya gelme düşüncemiz yok, bu söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erbakan, Cumhur İttifakı ile bir daha bir araya gelme iddiaları hakkında konuştu. Böyle bir olayın mümkün olamayacağını belirten Erbakan, "Bir daha Cumhur İttifakı ile bir araya gelme düşüncemiz yok, bu söz konusu değil" dedi.

Bir önceki seçimde Erdoğan'ı destekleyen YRP, önümüzdeki seçimde yeniden Erdoğan'ı desteklemeyeceklerini belirtti. Erdoğan, "Denenmiş bir kez daha denenmez düşüncesiyle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE OLAN İLİŞKİLER SONLANDI"

Erbakan, "Teşkilatlarımız ve seçmenimiz, bu şekilde bir birleşmeye karşı," dedi. 14 Mayıs seçimlerindeki mutabakatın uygulanmaması sebebiyle Cumhur İttifakı ile olan ilişkileri sonlandırdıklarını ifade edildi.

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