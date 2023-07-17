Meclis’te görüşülen vergi düzenlemeleri ile ilgili oylamalara katılmayan Yeniden Refah Partisi’nde zam istifası yaşandı. Fatih Erbakan’ın Danışmanı görevinde olan Prof. Dr. Serhat Fındık Büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade ederek partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İstifa açıklamasından sonra manidar bir paylaşım yapan Fındık, Necmettin Erbakan’ın “Aslında bütün mesele: Şerefli bir ölüm içindir” sözünü paylaştı

Prof. Dr. Serhat Fındık'ın istifa açıklaması şu şekilde: "Aziz Milletimiz vergi düzenlemeleri ile ilgili meclisteki oturuma/oylamaya Yeniden Refah Partisi olarak katılım sıfır olmuştur. Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm, yanılmışım. Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Netice itibarı ile Bugün ( 17 Temmuz 2023 )Yeniden Refah Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal ediniz…."