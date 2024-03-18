Yeniden Refah Partisi'nden AKP'ye yeşil ışık

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcısı Suat Kılıç yerel seçimlere dair verdiği röportajda anayasa ve başkanlık sistemi hakkında düşüncelerini açıkladı. Kılıç yaptığı açıklamada yüzde 50 artı 1 barajının yüzde 40 artı 1 olarak uygulanabileceğini ifade etti.

En son bu tartışma 2023 yılının Kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilmiş ve yüzde 50 artı 1 sisteminin partileri yanlış yollara sevk edebildiğini söylemişti.

Erdoğan’ın seçilme şartına ilişkin yaptığı açıklama şu şekildeydi: “50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor.

Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla “en fazla oyu alan aday seçilir” denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır.”

Erdoğan’ın aylar öncesinde seçilme modeline dair açıklamasına yanıt YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’tan geldi.

YENİDEN REFAH’TAN DESTEK

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’tan yüzde 40 artı 1 açıklaması geldi. T24Eten Cansu Çamlıbel’in sorularını yanıtlayan Kılıç anayasa değişikliğinin yapılması gerektiğini ifade ederek, AKP’nin de konuştuğu gibi yüzde 50 artı 1 modelinin yüzde 40 olarak uygulanabilmesini şu sözler ile açıkladı:

“İktidar tarafında da konuşulduğu gibi bu model ‘40+1’ şeklinde de uygulanabilir. Bu takdirde her siyasi partinin kendi başına ‘40+1’e ulaşma olasılığı daha kuvvetli olur.

Böylece de partiler diğer partilerin içinde erimemiş olur. Zorunlu ittifaklar ortadan kalkmış olur.

Tabii başkanlık modelini ilkesel olarak benimsiyor olmakla birlikte kuvvetler ayrılığının da takviye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Denge ve denetim mekanizmalarının bugün olduğundan daha etkili çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Yargının bağımsızlığını hiçbir şekilde yitirmemesi lazım”