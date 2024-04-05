Yeniden Refah Partisi’nden flaş AKP iddiası. 'Büyük kopuşlar olacak'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, Halk TV canlı yayınında açıklamalar yaptı. Aydal, AKP’den ciddi kopuşlar beklediklerini söyledi.

Canlı yayında “AK Parti’den ayrılanlara bir çağrınız olur mu?” sorusuna yanıt veren Aydal şunları söyledi:

“Burası baba ocağı, hoş geldiler. Sadece o değil eğer arzu ederlerse DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden de… Teknik olarak düşündüğünüzde aynı hedefe doğru hizmet edilecekse nasılsa uzlaşma yolu bulunup Meclis’te çok da büyük bir grup kurulabilir. Bunda Türkiye’nin faydası olur kötülüğü olmaz. Daha önce bu katılım olmadı ama o günün şartları farklıdır, bugünün şartları farklıdır."

“AKP’DEN ÇOK BÜYÜK BİR GRUBUN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

"AK Parti’den çok büyük bir grubun geleceğini düşünüyoruz. O günün de çok uzak olmadığını görüyoruz. Çünkü bunu destekleyen en önemli veri elimizde hükümetin önümüzdeki 4 yılı sürdürebilecek ekonomik potansiyelinin olmamasıdır. Kendi yazdıkları programa bile uyamıyorlar. Dolayısıyla istedikleri kadar farklı cümlelerin arkasına sığınsınlar olmaz."

“4 YIL DAHA BU HÜKÜMETİN AYAKTA KALMA ŞANSI YOK”

"Çok doğru olmayan hayalci varsayımlar üzerine gidiyorlar. Enflasyon bu sene yüzde 65 seneye yüzde 33’e düşecek, 2026’da da yüzde 8 buçuğa düşecek. Gerçekten buna kendileri inanıyor mu çok emin değilim ama inanmadıklarını biliyorum. Bunun böyle olmadığı memura maaşın hiçbir biçimde artmadığı emeklilerin yerlerde süründüğü bir dönemde o dedikleri gibi ben 4 yıl daha bu hükümetin ayakta kalma şansının olmadığını biliyorum."