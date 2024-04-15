Yeniden Refah Partisi’nden ‘olağanüstü’ hamle

Yeniden Refah Partisi (YRP), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AKP'nin itirazı üzerine 3 sandıkta yeniden sayım sırasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle seçimin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) olağanüstü itiraz başvurusu yaptı. YRP Siverek Belediye Başkan Adayı Hasan İzol, “Oy torbalarının muhafaza edildiği yere farklı girişlerin olması, torbalardan çıkan buruşuk oy pusulaları ve her üç sandıkta da ıslak imzalı tutanaklara muhalif sonuçların çıkması oy torbalarında sonradan bir değişiklik yapılması ihtimalini ayan beyan ortaya koymaktadır. Ayrıca kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını tespit ettik. Bu durum tek başına seçim yenileme sebebidir” dedi.

YRP Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mahmut Tandoğan ve Siverek Belediye Başkan Adayı Hasan İzol, bugün YSK'ye Siverek seçimlerinin iptal edilmesi için olağanüstü itiraz başvurusunda bulundu. Başvuru sonrasında YSK önünde açıklama yapan Mahmut Tandoğan, şunları söyledi:

“RAKAMLAR YANLIŞ YAZILDI”

"31 Mart'ta yapılan seçimleri 64 fark oy ile AK Parti kazanmıştı. İtilaflı olan sandıklar tekrar sayılmıştı. Sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları ve ilçe birleştirme tutanakları üzerinde yapılmış maddi hatalar ve rakamların yanlış yazımı neticesinde YRP'nin 72 olan oyunun 0 olarak yazılmasına yönelik İlçe Seçim Kurulu'na yaptığımız itiraz ile Siverek Belediye Başkanlığı seçimlerini 8 oy farkla Yeniden Refah Partisi almış oldu.

“OY SAYIMINLARINDA PARTİNİN OYU AZALTILDI”

Fakat bu işlem yapıldıktan sonra usule aykırı, yasaya aykırı bir şekilde üç sandıkla ilgili; 1369, 1370 ve 1371 no'lu sandıklarla ilgili usulsüz bir sayım yapılmıştır. İlçe Seçim Kurulu'na tanınmayan biri gelmiş ve "Bu sandıklarla ilgili itirazımız var. Bu sandıklarda şaibe var" demiş. Bu şaibeye ilişkin AKP Temsilcisi Siverek İlçe Seçim Kurulu'na müracaat ederek bu 3 sandığın yeniden sayımını talep etmiştir. İlçe Seçim Kurulu'da haksız ve hukuksuz bir biçimde bu üç sandığı tekrar saymıştır. Bu üç sandığın tekrar sayımı neticesinde nasıl oluyorsa AKP'nin oylarıüç sandıkta da artıyor, Yeniden Refah Partisi'nin oyları ise üç sandıkta da azalıyor.

Bu üç sandıktan biri Şanlıurfa Belediye Başkan Adayımız Sayın Kasım Gülpınar'ın köyündeki sandık. Bu sandığın bu işin içinde olması kuvvetli şüphe uyandırmıştır YRP'de. Bu sandığı inceledik. Sandığın başkanı ile görüşme yaptık dedi ki "Biz seçim günü bütün seçim kurulunun huzurunda bu sandığın sayımını yaptık, bu sandığın neticesinde hiçbir farklı işlem yapılmamıştır. Ayrıca ilçe seçim kurulunda da bir sayım yaptık. Herhangi bir değisiklik yok." Ne zaman ki Yeniden Refah Partisi hatayı tespit edip seçimi aldığını ortaya koyunca bu sandıkların üçüncü kez sayımına karar verildi. Bu sayım neticesinde şaibeli şekilde Yeniden Refah Partisi'nin oyları azaltıldı. AKP oylarıüç sandıkta arttı ve Siverek tekrar AKP'ye geçti. Bu konuyla ilgili olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak YSK'ya başvurumuzu yaptık. Yüce heyete bu konuda güvenimiz tamdır."

“HUKUKSUZLUĞUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

YRP Siverek Belediye Başkan Adayı Hasan İzol ise şöyle konuştu:

"Siverek'te şaibeli bir seçim yürütülmüştür. Biz günlerdir sokaklarda sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İtirazımız İlçe Seçim Kurulu'nda ret olur olmaz İl Seçim Kuruluna müracaat ettik. İl Seçim Kurulu bazı itirazlarımızı reddetti ama kamuoyunda infial yaratan video ile ilgili seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle talebimizi kabul etti ve seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu hemen ertesi gün toplanarak İl Seçim Kurulu'nun seçim yenileme kararını kaldırmıştır. Bu hukuksuzluğun peşini bırakmamak adına seçmenlerimizin iradesine sahip çıkmak için Ankara'ya geldik."