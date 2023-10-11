Yeniden Refah Partisi’nin nafaka teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve partinin dört milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na nafaka teklifini sundu. Süresiz nafakanın mağduriyet yarattığını belirten Yeni Refah Partisi yetkilileri, nafakanın beş yılla sınırlandırılması istendi.

Yeniden Refah Partisi’nin nafaka teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu

Neredeyse her konuşmasında boşanmalar sonucu ödenen nafakanın ‘süresiz’ olmasının erkek tarafında mağduriyet yarattığını dile getiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekilleri Suat Pamukçu, Doğan Bekin, Ali Yüksel ve Mehmet Aşıla, ile birlikte nafakayla ilgili teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklifte, nafakanın beş yılla sınırlandırılmasını isteyen Yeniden Refah Partisi yetkilileri, bu sürenin sonunda nafakanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanması gerektiğini kanun teklifinde belirtti.

“NAFAKA YÜKÜMLÜSÜ İÇİN BİTMEYEN BİR BORÇ”

Kanun teklifinin gerekçesinde, “Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde nafakanın süresiz olmasının mağduriyet yarattığı” söylendi. Gerekçede, “Kanun maddesinde geçen ‘süresiz’ ibaresinin fazlaca mağduriyet yarattığı ortadadır. Nafakanın süresiz istenebilmesi nafaka yükümlüsü için bitmeyen bir borç anlamına gelmektedir. Bu borcun aynı kalmayıp nafaka artırım davaları ile artmasından dolayı boşanan çiftler çok defa karşı karşıya gelmektedirler” denildi.

Gerekçe metninde, süresiz nafakanın kesilme şartları eleştirildi:

“Kadının evlenmesi veya taraflardan birinin ölümü dışındakiler ispat isteyen şartlardır. Örneğin tarafların maddi durumunun değişmesi, nafaka alan eşin haysiyetsiz yaşadığı veya bir erkekle evlilik dışı yaşadığı tespit edilmelidir. Bu durumların tespiti neredeyse gayrimümkündür.”

Gerekçede, kısa evliliklerde, evli kalınan sürenin çok üstünde nafaka ödenmesine de değinildi, “Süresiz nafakanın başka bir sorunu ise kısa süren evlilikler için evli kalınan sürenin çok çok üstünde nafaka ödenmesidir. Kısa süreli evli kalan nafaka yükümlüsü bu bitmeyen borç yüzünden yeniden aile kurmakta zorlanmaktadır” denildi.

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“BEŞ YILLA SINIRLANDIRILSIN”

Yeniden Refah Partisi, TBMM Başkanlığı’na beş maddelik kanun teklifi sundu. İlgili maddeler şöyle:

1-) Nafaka ödemenin süresiz olmaması değiştiriliyor.

2-) Tarafların nafaka ödeme süresini beş yılla sınırlıyor.

3-) Mağduriyetin devamı halinde sosyal devlet gereği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca giderilmesi hükmü getiriliyor.

4-) Kanunun yürürlük maddesidir.

5-) Kanunun yürütme maddesidir.

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