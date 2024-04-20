Yeniden Refahlı Başkan belediye araçlarını evi için çalıştırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden Refahlı Başkan belediye araçlarını evi için çalıştırdı
Yeniden Refah Partisi’nden Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı seçilen Nihat Çiftçi’nin ilk icraatı büyük tepki topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iddiaya göre Çiftçi, belediye araçları ile kendi apartmanının önünde çalışma yaptırdı.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi'nden Karaköprü Belediye Başkanı seçilen Nihat Çiftçi'nin ilk icraatı ortaya çıktı.

İddiaya göre Çiftçi, Buluntu Hoca Bulvarı üzerindeki seçim bürosu olarak kullandığı ve kendisine ait olan sitenin önünde belediye araçlarını kullanarak çalışma yaptırdı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişi, Nihat Çiftçi’nin seçim bürosu olarak kullandığı ve kendisine ait sitenin önünde çalışma yapan aracı kayıt altına alarak,

"DAHA HİZMET BAŞLAYALI NE KADAR OLDU?"

“Evet görüyorsunuz. Karaköprü Belediyesi’ne ait iş makinesi daha önce Nihat Çiftçi’nin seçim bürosu olan ayrıca Nihat Çiftçi’ye ait olan binanın önünde çalışma yapıyor. Daha hizmet başlayalı ne kadar oldu? Buyrun. Bu halkın bütün değerlerine yazık. Bu halkın bütün öz kaynaklarına yazık. Amblemde şurada hepiniz görün” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN ÇİFTÇİ’DEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından büyük tepki toplayan Çiftçi, ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Görüntülerin 3 ay önce çekildiğini öne süren Çiftçi, “Bizim dönemimizle alakası yok" ifadelerini kullandı.

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