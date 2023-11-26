Yeniden Refah’tan yerel seçim çıkışı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, milli görüş belediyeciliğini Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarla buluşturma gayretinde olduklarını söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yeniden Refah’tan yerel seçim çıkışı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Malatya İl Divan Kurulu toplantısının ardından konteynerde faaliyet gösteren basın mensuplarını ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Kılıç, yerel seçimlerde partilerinden aday olacaklara başarılar diledi.

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MALATYA MERKEZLİ TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLERDE TARİHİ BÜYÜK DEĞİŞİM OLACAK

Kılıç, parti olarak Malatya'da kendi adayları ve logolarıyla seçim yarışına katılacaklarını anımsatarak, 31 Mart 2024 tarihinin Malatya merkezli Türkiye'de yerel yönetimlerde büyük bir değişimin tarihi olacağını ifade etti.

Parti olarak Malatya'da Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Bilal Yıldırım olduğunu hatırlatan Kılıç, projelerle Yıldırım'ı desteklediklerini dile getirdi.

Kılıç, milli görüş belediyeciliğini denk bütçe, faizsiz kaynak üretme ve israf çarkını durdurma belediyeciliği olduğunu anlatarak, "31 Mart'ta yeniden milli görüş belediyeciliğini Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla buluşturma azmi ve gayretiyle bu yoldayız. Malatya, doğuda milli görüş belediyeciliğinin bayrağını dalgalandıran ilk büyükşehir belediyesi olmaya adaydır. Malatyalılardan destek bekliyoruz." diye konuştu.

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