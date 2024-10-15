Yenidoğan bebeğini hastaneye bırakan kişi aranıyor

Kaynak: DHA
Yenidoğan bebeğini hastaneye bırakan kişi aranıyor

Manisa Şehir Hastanesi'ne yaklaşık 20 günlük bir bebek bırakıldı. Bebeği bırakan kişi aranıyor.

Manisa Şehir Hastanesi'ne yaklaşık 20 günlük bebeğini bırakıp ayrılan kişi aranıyor.

20 GÜNLÜK BEBEK BIRAKILDI

Hastanenin ultrasonografi biriminin bekleme salonundaki bir kundakta yaklaşık 20 günlük bir bebek bulan vatandaşlar, durumu hastane yetkililerine bildirdi.

Bebeği muhafaza altına alıp, yoğun bakım ünitesinde bakımını sürdüren hastane yetkilileri, hastane polisine, savcılığa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede, dün öğle saatlerinde hastaneye gelen siyah çarşaflı bir kişinin gün boyunca hastanenin muhtelif yerlerinde vakit geçirdikten sonra bebeği bugün öğle saatlerinde ultrasonografi biriminin bekleme salonuna bırakıp hastaneden ayrıldığı tespit edildi.

Bebeği hastaneye bırakıp ayrılan kişinin tespiti ve yakalanması çalışmalar sürüyor

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