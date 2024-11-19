Yenidoğan Çetesi adliye ressamının çizimine yansıdı

Kaynak: İHA
Yenidoğan Çetesi adliye ressamının çizimine yansıdı

İstanbul'da Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri hakim karşısında savunmalarına devam ederken duruşma salonu adliye ressamının çizimine yansıdı.

İstanbul'da Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri hakim karşısında savunmalarına devam ederken duruşma salonu adliye ressamının çizimine yansıdı. Sanık Fırat Sarı'nın yüz ifadesi de çizimlerde yer buldu.

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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

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Duruşma salonu adliye ressamı Cengiz Karslıoğlu'nun çizimine yansıdı. Öte yandan, Fırat Sarı'nın yüz ifadesi de çizimlerde yer buldu.

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