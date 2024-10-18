Yenidoğan çetesi bebekleri öldürmüştü! Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul'da, bir çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıkmıştı.

Aralarında doktor, hemşire ve 112 ambulans şoförlerinin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlanırken, soruşturma kapsamında 22 kişi tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, basın açıklaması yaparak söz konusu olaya ilişkin ilk kez konuştu. Memişoğlu açıklamasında olaydan 2023 yılından beri haberdar olduklarını vurgulayarak çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

HASTANELERE CEZA VERİLDİ

Sağlık Bakanı Memişoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yanlış uygulamalarla mücadeleye devam edeceğiz. Canice ve kabul edilemez. Devlet olarak peşinde olduk. Her türlü cezayı ve önlemi almaktayız. Bunu dezonferme edip yanlış algı oluşturmak isteyenler de bilmeyebilir. Mayıs 2023'te yapılan ihbarla başlayan süreç. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla başlayan ve çeşitli dinlemeler ve ispatıyla birlikte suçlular veya suç isnat edilenler tutuklandı. Hastanelere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı.

"GEREĞİ YAPILIYOR"

Bu süreçte hem gereği hem cezalandırılması için gereğini yapmaktayız. 2023 Mayıs ayından itibaren bütün devlet ve ilgili kuruluşların illegaliteyi engellemek için gece gündüz çalıştığımız süreçtir. İnsanlıktan nasibini almamış insanlarla, gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarının bir tutulmamasını istirham ediyorum.

Türkiye'nin değerlerine, uygulamalarına saldırı şeklinde yapılan genelleyerek yapılan şeylere itibar edilmemeli. Biz sağlık çalışanları olarak elimizden gelemiyoruz, daha çok çalışacağız. Gereği yapılıyor."