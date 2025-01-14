Yenidoğan çetesi davasında ara karar

SGK’dan haksız kazanç sağlama uğruna yenidoğan bebekleri göz göre göre ölmelerine neden olma suçlamalarıyla yargılanan ‘Yenidoğan Çetesi’nin davasının ikinci duruşmasının ikinci celsesi bugün görüldü.

SAVCININ DEĞİŞTİRİLMESİ REDDEDİLMİŞTİ

Dün sanık avukatları tarafından istenen savcının değiştirilmesi talebinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildiği öğrenildi.

DURUŞMA 18 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Mahkeme ara kararını açıklarken, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 18 Şubat'a ertelendi.

16.20 ARA KARAR ÇIKTI

Mahkemede ara karar çıktı. 26 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 18 Şubat’a ertelendi.

Dosyanın reddihalim yönünden incelenmesi için 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.

15.40 ARA KARAR BEKLENİYOR

Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı davada mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması bekleniyor.

14.40 DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Duruşmada savunma yapan sanık doktor Rıza Keykubat'ın avukatı, "Bu davaya baktığımda ben bir kumpas görüyorum. Benim müvekkilimin işe giriş tarihi bellidir. Hangi belgelere imza attığı bellidir. Dosyadaki somut belgelere bakıyorum, nöbet listeleri var. Nöbet listesinde ismi yok. Rıza Keykubat'ın tutuklandığı yetmiyormuş gibi eşini de tutukladılar. Müvekkilim örgütle suçlanıyor ama Fırat Sarı'yı tanımıyor. Keykubat, üzerine atılı suçu işlememiştir. Tahliyesini talep ediyorum" dedi.

'TAPE KAYITLARI KANUNA AYKIRI ŞEKİLDE ALINDI'

Sümeyye Nur Taşçı'nın avukatı ise, "Dosyada delil olarak gösterilen tape kayıtlarının nasıl alındığı bilinmiyor. Ses kayıtları ve tape kayıtları kanuna aykırı şekilde elde edilmiştir. Yok edilmesini talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı.

'İDDİANAME YANLIŞ KURULDU'

Söz alan örgüt lideri sanık Fırat Sarı ise, “Bana göre bu iddianamenin kabul edilmemesi lazımdı. Otopsiler yapılsaydı, bebek katili olmayacaktık. Hiç bir adli işlem, biz istememize rağmen yapılmadı. 10 hastaneyi kapattınız, yok ettiniz, iddianame hazırladınız. Bunların hesabını veremezsiniz. Hakkımızda iddianamede yanlış algılar var. Buradaki 10 hastaneler dışında çalıştığımız hastaneler de vardı. O hastanelerin hiçbiri hakkında işlem yapılmadı, iddianame yanlış kuruldu. Yanlış katlarla bina inşa edemezsiniz. Hakkımızda bu iddianamedeki yanlışlardan dolayı bir algı var. Bu iş böyle nasıl çözülecek bilemiyorum” dedi. Duruşmaya sanık Fırat Sarı'nın savunmasının ardından 15.30'a kadar ara verildi.

13.00 'KENDİ ÇOCUKLARINI DA YENİDOĞAN'A YATIRDILAR'

Tutuklu Sanık İlker Gönen'in avukatı, "Benim müvekkilim tüm gerçekleri harikulade anlattığı için bize çok birşey kalmıyor. Özellikle ilk duruşmanın tamamında vicdandan bahsedildi. Müvekkilimin adını aldığı ödüllerden siliyorlar. Tüm bebeklerin halen tedavisinde 'İnsanlıktan nasibini almamışlar çetesi' denilen isimlerin verdiği eğitimler kullanılıyor. En iyi isimleri 'Bebek katili' olarak yargılıyorsunuz. Tokluoğlu bebek için aile böbrek rahatsızlığı var diyor siz ona da inanmıyorsunuz. Duruşma savcısı 'Soruşturma savcısıyla duruşma öncesinde de görüşüyorduk' dedi. Biz dün reddi hakim yapmadık. Duruşma savcısıyla soruşturma savcısı öncesinde de görüşüyorsa bizim lehimize delili kim toplayacak?

Ben hiçbir bebeğin evrakını dosyaya sokamıyorum. Bugün itibariyle bir evrak daha sundum bunu da suç duyurusu olarak kabul edersiniz. Müvekkilim kendi çocuğu Mete Gönen’in yenidoğanda yattığı evrakları sundum. Bunlar bebek katili ya, kendi çocuklarını da yenidoğana yatırdılar. Basında da, kamuoyunda da buradan bebek katili çıkaramayacaksınız. Tek talebim 3 ay geriye sarıp Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaç bebek sevk edildi ve kaç bebek vefat etti bakın" dedi.

11.17 MAHKEME SALONU KARIŞTI

Örgütün elebaşı olduğu suçlamasıyla yargılanan Fırat Sarı'nın avukatı, mahkeme heyetiyle bir tartışma yaşadı. Sarı'nın avukatı, müvekkilinin ifadesinin usulsüz şekilde alındığını savunurken, söz konusu ifadelere mahkeme başkanından tepki geldi.

Avukatın salondan çıkarılmasına karar verilirken, avukatın direnmesi sonucu devreye polis girdi ve söz konusu kişi mahkeme salonundan çıkarıldı.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

HASTANELERE KAYYIM ATANDI

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ Çorlu'daki bazı hastanelerin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti. Ayrıca, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirilmişti.

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin başlatılan yeni soruşturma kapsamında, 11 şüpheli tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol şartı uygulanmış, 1'i ise savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Söz konusu soruşturma devam ediyor.