Yenidoğan Çetesi davasında yeni gelişme! Başsavcılık itirazda bulundu...

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 46 sanığın yargılandığı davada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sanık hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada mahkeme heyetinin, tutuklu sanıklar Birinci Hastanesi hasta hakları sorumlusu Emine Avcı, Esenyurt Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebeci Funda Özen, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel'in tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak verdiği tahliye kararına itiraz edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazda 4 sanık hakkındaki yargılamanın tutuklu olarak devam etmesi istendi.

Dünkü duruşmada ara kararını açıklayan mahkemenin 4 sanık hakkındaki tahliye hükmünün ardından davadaki tutuklu sanık sayısı 21'e düşmüştü.