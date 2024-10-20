‘Yenidoğan Çetesi’ ölen bebekleri bile satmış! Yeni yazışmalar ortaya çıktı!

Türkiye’de skandallar bitmiyor. Bu kez Türkiye, Yenidoğan çetesinin skandalları ile sarsıldı. Hazırlanan iddianamede skandallar ‘pes artık’ dedirtti. 'Yenidoğan Çetesi' operasyonunda 47 şüpheliden 22'si tutuklanırken adı geçen özel hastanelerin 9'unun ruhsatı iptal edildi.

Özel hastanedeki bilerek öldürülen bebeklerin canını alan şahıslar cenazeleri bile satmak istediği ortaya çıktı.

Bebeklerini yaşatmak için tüm parasını ortaya koyan aileler istenen paraları vermemeleri durumunda bebeklerinin kimsesizler mezarlığına defnedileceği söylendi.

Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile doktor İlker Gönen arasındaki konuşmada bebeği ölen aileden cenaze karşılığı 80 bin TL istediği ortaya çıktı. Olaya karışan şahısların konuşmalarının her detayı kan dondurmaya devam ediyor.

Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir: Orası çok pis patlayacak. Bebek ex oluyor (ölüyor), Emre 80 bin TL istiyor. Aile de diyor ki veremeyiz. Eğer parayı vermezseniz kimsesizler mezarlığına defnederiz, mezarını bile bulamazsın diyorlar.

İlker Gönen: Bunlar abartıdır, artık bu ...

Gıyasettin Mert Özdemir: İlçe Sağlık hastaneyi arayınca aile bir daha hastaneye gidiyor, aileyi kapıda karşılıyorlar, ex’ini teslim ediyorlar.

“ÖLÜ SATIYORLAR FARKINDA MISIN”

Hemşireler Hakan Doğukan Taşcı, Hasan Basri Gök ve Çağla Durmuş arasında geçen muhabbet ise kan dondurdu. Mesajlaşmalarda bebeğinin cenazesini isteyen aileye 80 bin TL olmadan cenaze vermeyeceğini söyleyen hastane ilçe sağlığın telefonu üzerine 10 bin TL karşılığında verdiği ortaya çıktı.

Doğukan Taşçı: Aile on bin ödeyeyim cenazemi verin demiş. Emine sabah göndermiş kadını, 80 bin TL getirmeden buraya yaklaşma demiş. İlçe Sağlık aramış, vermezseniz biz geleceğiz, alacağız çocuğu diye. Ondan sonra çocuğu verdi. 10 bin de almış aileden. Oğlum bu nasıl bir vicdan lan, bizi geçiyor bunlar. Hasan ölü satıyorlar Hasan, farkındasın değil mi?

Hasan Basri Gök: Erkenden öldürecektin Doğukan, sorun çözülecekti.

Çağla Durmuş: Pre tansiyon alamadım 119... 58 saturasyon...

İlker Gönen: Ya ex oluyorsa, şu Dursun çıkmadan ex olsun...

Çağla Durmuş: Evet ya...

İlker Gönen: Bu akşam bir Galatasaray maçım var yani.

Çağla Durmuş: Söyleyin Dursun Bey gelsin o zaman.