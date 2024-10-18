Yenidoğan çetesi skandalına sessiz kalmadı! Gazeteci Candaş Tolga Işık isyan etti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yenidoğan çetesi skandalına sessiz kalmadı! Gazeteci Candaş Tolga Işık isyan etti!

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek göz göre göre ölmelerine neden olan yenidoğan çetesi skandalına tepkiler büyüyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık da bu skandala sessiz kalmadı.

Bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öğrenilen çete hakkında ortaya çıkan yeni detaylar dehşete düşürüyor.

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ORTAYA ÇIKAN DETAYLAR KAN DONDURDU

Yenidoğan çetesine yönelik hazırlanan iddianamede; bebeklerin her türlü enfeksiyona açık olan yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı, bu şekilde ölümlerine neden olunduğu belirtildi.

Ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından yenidoğan çetesine tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı Hadise’den sonra, Gazeteci Candaş Tolga Işık da bu vahşete sessiz kalamadı.

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‘ALLAH BELANIZI VERSİN!’

Gazeteci Candaş Tolga Işık, hesabından yaptığı paylaşımda; ''Aklımı yitireceğim 'Yenidoğan Çetesi' ne Allah belanızı versin sizin. Bidiğim hiçbir küfür, hiçbir hakaret yetmiyor bu kansızlara. Bebek katilleri, tecavüzcüler, insan kasapları... nasıl bir zamana denk geldik lanet olsun arkadaş'' ifadelerini kullandı.

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