Yenidoğan Çetesi’ne 2. Dalga operasyonu! 18 kişi hakkında fezleke

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yenidoğan Çetesi’ne 2. Dalga operasyonu! 18 kişi hakkında fezleke

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik yapılan 2. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheliye hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da ceza talebinde bulunuldu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen ve kamuoyunda ‘Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma çerçevesinde çalışmalar sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Aralık tarihinde gerçekleştirdikleri operasyonda çete lideri Fırat Sarı ile beraber hareket ettiklerini tespit ettiği 5 doktor, 5 sağlık çalışanı 3 hemşire ve 1 sivili gözaltına almıştı.

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18 ŞÜPHELİ HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

Devam eden soruşturma kapsamında belirlenen 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede şüphelilerin arasında cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da ceza talebinde bulunulduğu ifade edildi.

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