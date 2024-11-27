Yenidoğan çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin'den kendisi hedef alan sanık avukatlarına Kurtlar Vadisi sahneli cevap

Bebek katilleri çetesini çökerten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, dava sürecinde kendisine iftira atan sanık avukatlarına, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile cevap verdi.

Bebeklerin ölümüne para için göz yuman Yenidoğan Çetesi, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in tehditlere rağmen yaptığı soruşturmayla çökertildi.

"AVUKATLIK SOYTARILIK İŞİ DEĞİLDİR, ONURLU İŞTİR"

Kısa sürede adını duyuran Engin, çetenin günlerdir süren duruşmalarında ise sanıkların ve sanık avukatlarının hedefi haline geldi. Hatta Avcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız'ın avukatı Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin için "Kasten adam öldürme’ suçundan sorgulanmalı” ifadelerini kullandı.

Çeşitli iftiralarla karşı karşıya kalan Engin, sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi'nden bir sahne paylaştı. O sahnede karakter "Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir" diyor.