Yenidoğan soruşturmasında yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yenidoğan soruşturmasında yeni gelişme

Yenidoğan soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yenidoğan soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bebekleri para için katleden Yenidoğan Çetesi, hakim karşısına çıkmıştı. Yenidoğan Çetesi davasında ara karar dün açıklanmıştı. Davada tutuksuz yargılanan 25 sanıktan 7’si için tutuklama kararı verilirken, tutuklu 22 sanığın ise tutukluluk hali sürecek. Haklarında tutuklama kararı verilen 7 sanıktan 4’ü için yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunlar arasında Birinci Hastanesi’nin sahibi Ali Aksu da var. Bir sonraki duruşma 13 Ocak 2025’te yapılacak.

Yenidoğan soruşturmasında ikinci dalga operasyonu başlatılmıştı. Çete soruşturması kapsamında aralarında 5 doktor ve 3 hemşirenin de olduğu 14 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Başsavcılığın talimatıyla geçtiğimiz günlerde sabah İstanbul ve Tekirdağ'da 16 şüpheliye yönelik yakalama çalışması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivil gözaltına alındı, biri doktor 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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