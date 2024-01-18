Yenilenen Toyota GR Yaris daha güçlü

HABER: ERCAN KARACA

Tokyo Auto Salon’da ilk kez gösterilen Toyota Yeni GR Yaris oldu. Yeni model, daha iyi bir sürüş deneyimi sunmak adına bir dizi teknik ve tasarım güncellemesiyle oluşturuldu.

Toyota, GR Yaris’i ilk kez tanıttığında turbo beslemeli motoru, dünyanın en güçlü üç silindirli üretim motoru olma özelliğine sahip olarak kaydedildi. Toyota bu araçta daha fazlasını sunacağını açıkladı. 19 HP güç ve 30 Nm tork artışıyla birlikte GR Yaris, artık 280 HP ve 390 Nm tork üretildi.

Performanstaki bu artışlar, GR Yaris’in üstünlüğünün altını bir kez daha çiziyor ve Toyota’nın yol için bir ralli otomobili üretme tutkusuna ne kadar bağlı olduğu yansıtıldı.

Toyota, GR Yaris’in motor gücünü artırırken aynı zamanda üstün dayanıklılığının da korunmasına sahip.

Japonya Ralli Şampiyonası ve Japon Dayanıklılık Yarışı gibi serilerde limitlerine kadar test edilen motor, bir kez daha yarış pisti ve ralli etaplarında oluşturuldu.

Güçlendirilmiş supap sistemi, yeni egzoz supap materyalleri ve D-4ST yakıt enjeksiyon basıncının artırılması gibi güncellemelerle birlikte hafif pistonlar kullanılarak daha dayanıklı bir motor elde edildiği aktarıldı.