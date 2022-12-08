İşte Öztürk Yılmaz'a saldıran şahıs. Parti genel merkezinde bıçaklı saldırıda bulunmuştu

Edinilen bilgiye göre, Yenilik Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Öztürk Yılmaz'ı bıçakladıktan sonra kaçan saldırgan Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı.

Yakalanan saldırgan sağlık kontrolünün ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

NE OLDU

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından dört bıçak darbesi alan Yılmaz’ın durumunun iyi olduğu ve en yakın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin genel merkezinde bıçaklanması sonucu yaralandı. Partinin Eskişehir İl Başkanlığı binası açılışı için boş ofise Öztürk Yılmaz ile görüşmeye bir kişi geldi. Ardından ofise gelen kişiye çay ikram edildiği esnada Öztürk Yılmaz’a arkadan saldırdı. Bacağından dört bıçak darbesi alan Öztürk Yılmaz’a tedavi amacıyla gelen sağlık ekipleri durumunun iyi olduğunu belirterek en yakın hastaneye kaldırdı.