Yenipazar’da pidesiz pide festivali

Festival, Yenipazar Belediyesi önünden Beleiye Başkanı Malik Ercan’ın öncülüğünde bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı.

Pek çok kişi, pidenin tanıtılacağı umuduyla katıldığı bu etkinlikte, tanıtım yerine daha çok eğlencelere odaklandı. Ekonomik kriz ve kaynak yetersizliğinden şikayet eden Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, pide tanıtımı adı altında düzenlenen festivalin bütçesi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Etkinliğin sunuculuğunu Sevtuğ üstlenirken, geceye zeybek ekibinin gösterisiyle başlandı. Ardından sanatçı Asrın sahne aldı. Başkan Ercan, sahneye çıkarak sunucu Sevtuğ ve sanatçı Asrın’a çiçek ve ilçenin ürünlerinden oluşan sepetler hediye etti. Adına festival düzenlenen pidenin tamamen unutulduğu etkinlikte, Başkan Ercan gecikmeli olarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.