Yenişehir’de kaçak göçmenlere operasyon

Kaynak: İHA
Yenişehir’de kaçak göçmenlere operasyon

Yenişehir'de düzensiz göçmenlere düzenlenen operasyonda onlarca kişi yakalanarak, sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Yenişehir ilçesinde, düzensiz göçmenlere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Yenişehir Belediyesi'nin destek verdiği operasyonda, onlarca kişi yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Operasyon, Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kamu düzenini sağlama ve suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. Kaçak yollarla Türkiye'ye giren, yasal olarak giriş yaptıktan sonra suça karışan veya vize sürelerini ihlal eden yabancı uyruklular denetim altına alındı.

Yenişehir Belediyesi'nin desteğiyle ilçede ruhsatsız işletmelerin kapatılmasının ardından, polis ekipleri de kaçak göçmenlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan operasyonda yakalanan düzensiz göçmenler, belediye tarafından sağlanan araçlarla İl Göç İdaresi'ne götürüldü ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Halkımıza kaçak göçmenlerin evlerine gönderileceği sözünü vermiştik. Bu sözümüzü hukuk çerçevesinde yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizin güvenliği ve asayişi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özel, ayrıca ilçenin demografik yapısını korumak ve halkın huzurunu sağlamak için benzer operasyonların devam edeceğini belirtti.

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