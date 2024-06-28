Yer altı maden işletmelerine verilecek destek belli oldu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Yer altı maden işletmelerine verilecek destek belli oldu

Cumhurbaşkanlığı, yer altı maden işletmelerinde görev yapan işçiler için işverenlere sağlanacak destek miktarlarını belirleyen yeni bir kararı Resmi Gazete aracılığıyla duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir düzenleme ile, Yer Altı Maden İşletmeleri için maliyet artışlarının karşılanmasına yönelik desteklerde önemli değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bu karar, 24 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren ve maden işletmelerine sağlanan mali destekleri düzenleyen mevcut kararın beşinci maddesine yeni bir ek getiriyor.

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Yapılan bu ek ile, yer altında çalışan maden işçileri için işverenlere verilecek olan destek miktarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği brüt asgari ücretin işverene olan maliyetinin belli bir yüzdesi ile sınırlandırıldı. 2024 yılı için bu oran %80, 2025 için %50 ve 2026 için ise %25 olarak belirlendi.

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Ayrıca, desteklerin süresi ile ilgili olarak, daha önce 31 Aralık 2023 olarak belirlenen bitiş tarihi, 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.

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