Yer: Bostanlı Sahili! Bir şahıs yanındaki kadına bakarak mastürbasyon yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Yer: Bostanlı Sahili! Bir şahıs yanındaki kadına bakarak mastürbasyon yaptı

İzmir Bostanlı Sahili'nde kitap okuyan bir kadının yanında oturan şahıs, kadına bakarak mastürbasyon yaptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

6 Haziran günü İzmir'in Bostanlı Sahili'nde bir kadın kitap okumak için bir yere oturdu. Kitabını okuyan kadının hemen yanında oturan bir şahsın yaptığı sapıklık hayret edici türdendi.

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YANINDA MASTÜRBASYON YAPTI

Kitap okuyan kadının oturan şahıs, kadına bakarak mastürbasyon yapıldığı görüldü. O anlar saniye saniye bir kişinin cep telefonuna kaydedildi. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar ise şahsı döverek karakola teslim etti. Ancak iki gün sonra şahıs, aynı parkta tekrar görüntülendi.

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