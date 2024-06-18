Yer: Bostanlı Sahili! Bir şahıs yanındaki kadına bakarak mastürbasyon yaptı

6 Haziran günü İzmir'in Bostanlı Sahili'nde bir kadın kitap okumak için bir yere oturdu. Kitabını okuyan kadının hemen yanında oturan bir şahsın yaptığı sapıklık hayret edici türdendi.

YANINDA MASTÜRBASYON YAPTI

Kitap okuyan kadının oturan şahıs, kadına bakarak mastürbasyon yapıldığı görüldü. O anlar saniye saniye bir kişinin cep telefonuna kaydedildi. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar ise şahsı döverek karakola teslim etti. Ancak iki gün sonra şahıs, aynı parkta tekrar görüntülendi.