Yer: Iğdır... Havalar ısınınca kameralara yakalandı

Kaynak: AA
Yer: Iğdır... Havalar ısınınca kameralara yakalandı

Iğdır'da, havaların ısınmasıyla doğal ortamında yiyecek arayan kızıl tilki görüntülendi.

Iğdır'da, havaların ısınmasıyla doğal ortamında yiyecek arayan kızıl tilki görüntülendi.

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