Yer: İstanbul Fatih! Yabancı uyruklu şahıs hem kart basmadı hem de şoföre saldırdı

İstanbul Fatih'te, iddiaya göre yabancı uyruklu bir yolcunun otobüse biletsiz binme girişimi üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yolcunun, kendisini uyaran şoföre saldırdığı bildirildi.

Edilen bilgilere göre, İETT otobüsü durakta beklediği sırada, kimliği henüz açıklanmayan yabancı uyruklu bir yolcu araca binmek istedi. Yabancı yolcunun toplu taşıma kartını okutmadan (kart basmadan) otobüse bindiği iddia edildi.

Otobüs şoförünün uyarısı üzerine yolcu ile şoför arasında sözlü bir tartışma yaşanmaya başladı.

Yabancı uyruklu şahıs, şoförün uyarısına sinirlenerek fiziksel saldırıda bulundu.

Şoförün arkasından tokat atan saldırgan, aradaki cam bölmeye rağmen şoföre ulaşmaya çalıştı.

Kavga anı, otobüste bulunan diğer yolcular arasında büyük paniğe neden oldu. Bazı yolcuların araya girerek saldırganı şoförden uzaklaştırmaya çalıştığı ve olayın büyümesini engellediği ifade edildi.